Guardiola desvia sobre Haaland no Manchester City: ‘Adoraria falar, mas não posso’

Haaland está perto de acertar sua saída para o Manchester City. Em coletiva nesta terça-feira, o técnico Guardiola desviou do assunto e revelou que não estava autorizado a falar sobre a situação do atacante. > Alvo do Real, Mbappé é visto em Madri e aumenta rumores de saída do PSG

- Eu adoraria falar de Haaland, mas não posso. Dortmund e Manchester City me disseram que não estou autorizado para falar até que o acordo esteja fechado. Então não posso falar, me desculpem. Nós teremos tempo para falar, não porque eu não quero - disse Guardiola.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester City aceitou pagar a multa rescisória de Haaland e já notificou o Borussia Dortmund. O atacante deve assinar um contrato de cinco anos com o clube e receber um salário astronômico de 500 mil libras semanais (cerca de R$ 3 milhões).

Haaland é o principal jogador do Borussia Dortmund. Aos 21 anos, o norueguês tem 28 gols e oito assistências em 29 jogos pelo clube na atual temporada.