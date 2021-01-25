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futebol

Guardiola critica demissão de Lampard no Chelsea: 'Ou vence ou está fora'

Técnico do Manchester City fala sobre imediatismo que acontece no futebol, e afirma que parte da imprensa influencia em decisões tomadas: 'Jornalistas exigem que nos expulsem'...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:25

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:25

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O anúncio da demissão de Frank Lampard do comando do Chelsea é o assunto do dia na Inglaterra. Após confirmada a saída do treinador, até mesmo quem era rival do técnico comentou a saída do ex-jogador. Pep Guardiola, comandante do Manchester City, criticou a saída do inglês dos Blues.
+ Veja a tabela da Premier League- As pessoas falam sobre projetos e ideias. Ou você vence ou está fora. Quando os resultados não surgem, eles substituem você por outro treinador. Envio um grande abraço ao Frank (Lampard), que espero ver em breve - disse o treinador do City.
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O treinador catalão também falou sobre o imediatismo de parte da imprensa sobre os técnicos. Para Guardiola, quando um time não tem um bom resultado já se fala em demissão.
- Todos nós precisamos de margem porque todas as ideias são boas. Não vou julgar o Chelsea. Às vezes, os jornalistas pedem paciência aos clubes e, quando empatamos um jogo, eles exigem que esses mesmos clubes nos expulsem. Em um mês, você pode jogar fora tudo o que construiu, porque os rivais também vencem e podem vencer você. Quando isso acontecer, você estará em perigo.

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