Guardiola aprova possível chegada de Xavi ao Barcelona: 'Está pronto para assumir o cargo'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Barcelona

A tensa situação do Barcelona, que demitiu Ronald Koeman na última quarta-feira, rendeu assunto a mais de 1,5 mil quilômetros de distância. Na Inglaterra, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, foi questionado nesta sexta sobre a saída do holandês e a possível chegada de Xavi Hernández ao clube catalão.A respeito de Koeman, Guardiola comentou que treinador sobrevive de resultados e que ideias não suficientes para o cargo seja mantido. No entanto, o catalão afirmou não ter dúvidas que a passagem do neerlandês foi boa para o Barcelona.

- Koeman e eu sabemos que dependemos e vivemos de resultados. Ninguém pode sobreviver sem resultados, nem Koeman nem Pep. As ideias não importam. Desejo-lhe o melhor, espero que nos encontremos em breve e tenho a certeza ele fez grandes coisas para os jovens das categorias de base - disse Guardiola.

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Entre os grandes treinadores da história do Barcelona, Pep Guardiola conquistou tudo o que era possível na equipe espanhola. Agora, o técnico do Manchester City pode ver à beira do campo um ex-jogador da época vitoriosa que viveu no Camp Nou.

- Não sei o que vai acontecer, só sei que por enquanto o Sergi (Barjuan) é o técnico. Não tenho dúvidas de que o Xavi está pronto para assumir. Ele conhece futebol, tem paixão e já tem mais experiência do que eu quando assumi o Barcelona - disse Guardiola, que completou: