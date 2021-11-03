Guarani x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Léo Jabá em disputa de bola na partida entre Vasco e Guarani no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Brügger/Vasco

A reta final da Série B promete fortes emoções nas seis rodadas que restam. O Brinco de Ouro será palco, nesta quinta-feira (04), às 19h, de um confronto direto entre Guarani e Vasco. Ambas as equipes ainda sonham em conquistar o acesso no fim da temporada. Em um 'jogo de seis pontos', quem vencer diminui a diferença para o pelotão de frente da competição.

O Cruz-Maltino contará com um reforço importante no duelo contra o Bugre. Trata-se do meia Nenê, que retorna de suspensão e fez muita falta na derrota para o CSA, na última sexta (29). Com quatro gols e duas assistências em oito jogos, o jogador é o principal destaque da equipe desde sua volta sob o comando de Fernando Diniz.

Com a volta do camisa 77, a tendência é que Andrey fique como opção no banco de reservas. A preocupação fica por conta da sequência da temporada e o clássico contra o Botafogo no domingo (07), já que o time tem seis atletas pendurados para a partida desta quinta: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Cano, Riquelme, Gabriel Pec, além do técnico Fernando Diniz.

Pelo lado do Guarani, o único suspenso é justamente o técnico Daniel Paulista, que recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Sampaio Corrêa. Os auxiliares Daniel Cerqueira e Ben-Hur Moreira vão comandar o Bugre à beira do gramado.

Por outro lado, o Bugre contará com os retornos do zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio. Os únicos desfalques da equipe de Campinas serão: Tití (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Rafael Costa (recuperação de cirurgia no joelho), que já não vinham atuando.

O Guarani soma 49 pontos, cinco pontos a menos que o Goiás, atual quarto colocado. O Vasco, por sua vez, tem 47 e necessita de uma arrancada nesta reta final para seguir vivo na disputa por uma vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA - GUARANI X VASCO