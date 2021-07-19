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futebol

Guarani x Sampaio Corrêa: prováveis escalações e onde assistir

Confronto entre times próximos na tabela ocorrerá na próxima terça-feira (20) no Brinco de Ouro...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 17:03
Crédito: David Oliveira/Guarani FC
A cidade de Campinas, na próxima terça-feira (20), irá abrigar um interessante compromisso entre Guarani e Sampaio Corrêa pensando na atual tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm terceiro lugar com 22 pontos ganhos, somente quatro a menos do que o líder Náutico, o Bugre vem embalado por quatro vitórias consecutivas e, com o resultado positivo, se garante matematicamente dentro do G4 em mais uma rodada.
Por sua vez, vencer como visitante um adversário direto na briga pela parte alta da classificação é justamente o que a Bolívia Querida precisa para se recuperar.
Vindo de duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas, a equipe maranhense está em sexto lugar com 19 pontos e precisa se manter nas proximidades do grupo dos quatro primeiros colocados. FICHA TÉCNICA GUARANI x SAMPAIO​ CORRÊA
Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Data e hora: 20/07/2021 - 19h (de Brasília)​Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Silbert Faria Sisquim (ambos RJ)​Onde assistir: Premiere
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel Mesquita; Diogo Matheus, Thales, Bruno Silva e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Pablo Diogo, Davó e Júlio César.
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)
Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Zé Mário; Pablo, Ferreira e Nadson; Jean Silva, Pimentinha e Ciel.

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