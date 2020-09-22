Guaraní x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela quarta rodada da Copa Libertadores da América, Guaraní e Palmeiras se enfrentam no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, nesta quarta-feira (23) às 21h30 (horário de Brasília).
Líder invicto do Grupo B, com nove pontos em três rodadas, o Verdão pode confirmar vaga às oitavas de final da competição continental caso vença no Paraguai. Se empatar, a classificação antecipada virá se o Bolívar perder para o Tigre, nesta terça (22), às 19h15 (horário de Brasília), na Argentina.Será o quarto duelo entre as equipes na Libertadores, com duas vitórias brasileiras e uma paraguaia. No último confronto, pela segunda rodada da atual edição, o Palmeiras venceu por 3 a 1, no Allianz Parque.NOVAS CRIAS DE ACADEMIA INSCRITAS NA LIBERTADORES
De acordo com o novo regulamento da Libertadores, devido à pandemia de Covid-19, foi autorizada, na semana passada, a inclusão de mais dez jogadores na lista de inscritos para a competição, totalizando um máximo de 50 por clube.
O Palmeiras inscreveu os goleiros Lucas Bergantin e Bruno Carcaioli; o lateral-direito Ramon Rocha, o lateral-esquerdo Vanderlan; os meio-campistas Fabinho, Adriano, Pedro Lima e Robinho e os atacantes Fabricio e Ruan Ribeiro.
VOLTA DE LUCAS LIMAO meia Lucas Lima, desfalque contra Bolívar-BOL e Grêmio por um trauma na região do calcâneo, treinou normalmente com o grupo e pode ser novidade na equipe de Vanderlei Luxemburgo.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Guaraní-PAR x Palmeiras
Data: 23 de Setembro de 2020Horário: 21h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Árbitro: Nestor Pitana-ARGAssistentes: Carlos Barreiro-URU e Martín Soppi-URU
Transmissão:
SBT (TV Aberta para os estados de São Paulo e Goiânia), com narração de Téo José, comentários de Edmilson e Mauro Beting.
FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil)
*O torcedor poderá assistir ao jogo online, de qualquer parte do país, pelo site oficial do SBT e pelo Fox Play (caso seja assinante).
Provável escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony (Wesley) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo
Desfalques: Patrick de Paula (em transação física); Luan Silva e Lucas Esteves (machucados)
Provável escalação do Guaraní: Servio; Ramírez, Romaña, García, Benítez; Rodrigo Fernández, Redes, Morel, Merlini, Florentín; Fernández (Cecílio Domínguez). Técnico: Gustavo Costas