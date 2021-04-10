Guarani x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Neste domingo, às 20h, Guarani e Corinthians se enfrentam pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021, no Brinco de Ouro, em Campinas. Será a retomada do estadual após quase um mês de paralisação. Enquanto o Bugre vem desfalcado de de um reforço importante, o Timão deve vem ter mudanças para a volta, e terá ausência significativa no setor ofensivo da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Dono da casa, o Guarani não vai poder contar com um de seus reforços para a temporada: Matheus Davó, que foi emprestado pelo Corinthians e não atuará por motivos contratuais. O atacante demorou a ser inscrito e ainda não estreou na competição. Sendo assim, Bruno Sávio deve permanecer no time titular, enquanto Rafael Costa fica como opção no banco de reservas do Bugre.

Já o Timão, que vinha de bons resultados, mas não de boas atuações, tende a ter mudanças significativas na equipe. Segundo o "Meu Timão", Mancini deve mexer na defesa, no meio e no ataque, com as entradas de Bruno Méndez, Vitinho e Cauê nos lugares de Jemerson, Cazares e Jô. Tudo isso na tentativa de melhor o desempenho e suprir o desfalque de Mateus Vital, machucado.Veja todas as informações da partida:

GUARANI X CORINTHIANS

Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Data/Horário: 11/4/2021, às 20hÁrbitro: Luiz Flávio de OliveiraAssistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leonardo Tadeu PedroVAR: José Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

GUARANI

Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Aírton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis (Tony); Andrigo, Júlio César (Pablo) e Bruno Sávio. Técnico: Allan Aal.

Desfalques: Matheus Davó (contrato)Pendurados: Matheus Bidu

CORINTHIANS

Cássio; Fagner; Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Otero e Vitinho (Cazares); Gustavo Silva, Rodrigo Varanda e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.