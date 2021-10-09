Guarani vence Londrina e gruda no G4 da Série B

Neste sábado (9), o Guarani conquistou uma vitória importante sobre o Londrina e continua sonhando com um lugar na Série A do ano que vem. O Bugre foi superior em grande parte da partida e conquistou a vitória por 2 x 0, gols de Júnior Todinho e
Com a vitória, o Bugre chegou aos 45 pontos, na 6ª colocação e na próxima partida, tem um confronto direto contra o CRB, na sexta-feira (15). Enquanto isso, o Londrina estaciona no 17º lugar, com 30 e tenta a recuperação contra o Operário, no sábado.Jogo brigado e boas chances no final
O primeiro tempo no Estádio do Brinco de Ouro foi muito brigado, mas pouco futebol jogado. No começo da partida, o Guarani, dono da casa, tentou sair mais para o ataque e buscou ações ofensivas. Mas, o Londrina ficou bem postado na defesa e conseguiu neutralizar.
Persistente, os mandantes chegaram com perigo em finalização de Régis para grande defesa de Dalton. Aos poucos, o Tibarão foi perdendo a timidez e aos 35', Zeca teve lance importante, mas parou em Rafael Martins. Na última oportunidade, Bruno Sávio parou no camisa 12 paranaense.
Na volta do intervalo, o Guarani tentou boa chegada com Bruno Sávio, de fora da área. Régis também tentou, mas a bola foi por cima. Aos 10 minutos, Sávio cruzou da esquerda, Diogo Mateus deu assistência de cabeça e Júnior Todinho mergulhou e abriu o placar para o Bugre.
Após o gol tomado, o Londrina demorou, mas aos poucos foi se recuperando do nocaute. Aos 21', Mossoró fez boa jogada, bateu no cantinho e Rafael Martins foi buscar. O Bugre retornou para o ataque em chute cruzado de Bidu e logo depois em chute de fora finalizado por Allan Victor.
Mais tarde, foi a vez de Luiz Henrique, para o Londrina, tentar um chute de longe, que passou perto. Aos 39', Allan Victor foi derrubado por Bianqui e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Bruno Sávio bateu com segurança e fez o segundo. Ainda deu tempo para Pablo marcar o terceiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAGUARANI 3 x 0 LONDRINA Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas-SPData/horário: 09 de outubro de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Assistente 2: Cleberson do Nascimento Leite (CE)Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)Árbitro de vídeo: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)Gols marcados: Junior Todinho (10'/2T) (1-0), Bruno Sávio (42'/2T) (2-0), Pablo (46'/2T) (3-0)Cartões amarelos: Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Diogo Mateus (Guarani), Marcelo Freitas, Zeca, Saimon, João Paulo (Londrina)GUARANI: Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva (Tony 45'/2T), Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio (Pablo 45'/2T), Júlio César (Allan Victor 29'/2T) e Júnior Todinho (Índio 29'/2T). Técnico: Daniel Paulista.
LONDRINA: Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes, Saimon e Eltinho; João Paulo, Tarik (Gegê 33'/2T) e Marcelo Freitas (Mossoró 14'/2T); Roberto (Luiz Henrique 14'/2T), Marcelinho e Zeca (Gabriel Ramos 33'/2T). Técnico: Márcio Fernandes.