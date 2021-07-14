Guarani vence CRB e entra no G4 da Série B

Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Nesta terça-feira (13), Guarani e CRB se enfrentaram pela 11ª rodada do Brasileirão Série B. Os donos da casa foram superiores no primeiro tempo, abriram o placar com Ronaldo Alves, de cabeça e administrou a vantagem até o final da partida.

Com a vitória, o Guarani entrou no G4, agora com 19 pontos. Na próxima rodada encara o Confiança, fora de casa. Enquanto isso, o CRB cai para 5ª colocação, com 17 tentos. No domingo (18), recebe o Vila Nova, às 20h30 (horário de Brasília).

Guarani melhor e abriu o placar

O Guarani começou a partida em cima do adversário, e aos oito minutos, Pablo recebeu na direita, cruzou para Bruno Sávio, a bola sobrou para Davó, que quase marcou o primeiro. Logo depois, a resposta do CRB chegou co Jean Patrick, arriscando da entrada da área, Os donos da casa voltaram ao ataque e quase marcaram com Júlio César, mas Diogo Silva defendeu.

Aos 21', Bressan tentou mais um chute de longe. Mas cinco minutos depois, foi a vez dos anfitriões serem letais. Assim, Régis levantou na área, Ronaldo Alves subiu mais que todos e abriu o placar. No final da partida, duas boas oportunidades, uma para lado. Primeiro, Régis bateu escanteio, Bruno Sávio cabeceou mas por cima. Logo depois, Gum aproveitou a sobra e mandou chute para defesa de Gabriel Mesquita.

CRB quase empata

O CRB voltou do intervalo disposto a conseguir o empate e teve duas boas chances. Primeiro Jean Patrick tentou de fora, assim como Erik, mas a bola subiu demais. Mais tarde, o Guarani chegou após bela jogada de Bruno Sávio e Rodrigo Andrade cabecear para defesa do goleiro.

Aos 27', o Guarani chegou com perigo após roubada de bola no ataque. Assim, Régis rolou para Bruno Sávio bater basteiro, mas não contar com a defesa de Diogo Silva. O CRB até tentou no finalzinho, mas sem conseguir empatar o confronto.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA GUARANI 1 x 0 CRB

Local: Estádio do Brinco de Ouro, Campinas-SPData/horário: 13 de julho de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)Assistente 1: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)Assistente 2: Alisson Lima Damasceno (PI)Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)Gols: Ronaldo Alves (26'/1T) (1-0)Cartões amarelos: Júlio César, Bidu e Rodrigo Andrade

GUARANI: Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidú; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio 18'/2T) e Régis (Lucão 29'/2T); Bruno Sávio (Alan Victor 29'/2T), Júlio César (Renanzinho 47'/2T) e Davó (Andrigo 18'/2T). Técnico: Daniel Paulista.