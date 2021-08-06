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futebol

Guarani vence Brasil de Pelotas e afasta fase ruim na Série B

Resultado deixa o Bugre próximo do G4; Xavante segue afundado na zona de rebaixamento...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:56

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 20:56
Crédito: Divulgação/Thomaz Marostegan/Guarani FC
Na noite desta sexta-feira (6), o Guarani recebeu e venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0 em partida válida pela 16ª rodada da Série B. O dois gols do confronto foram marcados por Bruno Sávio, de pênalti, e Bidú. O resultado colocou fim à fase ruim vivida pelo Bugre e, de quebra, aproximou a equipe do G4. Por outro lado, o time gaúcho continua dentro da zona de rebaixamento.
Agora, as equipes voltam a campo na próxima semana para a disputa da 17ª rodada da Série B. Na terça-feira (10), o Guarani visita o Avaí, às 19h. Já na quarta-feira (11), o Brasil de Pelotas recebe o Coritiba, às 16h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComeço sem emoçõesOs primeiros 15 minutos no Brinco de Ouro foram sonolentos. Dono da casa, o Guarani tentou propor o jogo, mas se viu diante de um adversário fechado, além de esbarrar nos próprios erros, principalmente nos passes dentro do setor de criação.
Por sua vez, o Brasil de Pelotas buscou explorar os lados do campo e as bolas aéreas. Contudo, não conseguiu ameaçar e forma efetiva o gol defendido por Gabriel Mesquita.
Guarani assume o controleCom o passar do tempo, o Guarani conseguiu impor com mais incisão o seu estilo de jogo. Assim, começou a rondar a área do Brasil e criar oportunidades de finalização. Na melhor delas, Bruno Sávio levou da direita para o meio e serviu Índio. O volante arriscou de longe e fez a bola passar por cima do gol.
Nos contra-ataques, o Brasil de Pelotas pouco conseguiu fazer até a metade da etapa inicial. Na sua investida mais aguda, Netto recebeu pela esquerda, contou com escorregão do defensor, levou para o meio e bateu, mas a bola foi fraca nas mãos de Gabriel Mesquita.
Pênalti coloca Bugre em vantagem​A reta final do 1° tempo continuou mostrando um Guarani com mais propósito dentro da partida. Aos 34, Allan Victor tentou lance individual, mas mandou a bola nas mãos de Matheus Nogueira. Entretanto, o lance capital da etapa aconteceu aos 41 minutos.
Após o goleiro Matheus Nogueira sair bem e agarrar a bola no escanteio, Wesley chutou Thales. Auxiliado pelo assistente, o árbitro da partida marcou a penalidade a favor dos donos da casa. Na cobrança, Bruno Sávio bateu no meio e colocou o Guarani em vantagem na ida para o intervalo.
Volta truncadaO começo da etapa final foi igual ao do 1° tempo. Com as duas equipes se estudando e fechando bem os espaços, as ações ofensivas ficaram limitadas de lado a lado, deixando os goleiros tranquilos.
Mesmo sem o mesmo domínio da reta final da primeira etapa, o Guarani administrou melhor a bola e era mais incisivo quando Allan Victor recebia a bola e tentava o drible.
Brasil de Pelotas domina o meio de campoBuscando o empate, o Brasil de Pelotas começou a ser mais ofensivo. O técnico Cléber Gaúcho mexeu nas duas laterais e começou a subir suas linhas na marcação, dificultando a saída de bola da equipe da casa, que perdeu o domínio que tinha do jogo.
Não demorou muito para que o Xavante conseguisse assustar Gabriel Mesquita. Aos 18 minutos, Oliveira fez jogada individual pela direita e cruzou para o meio. Renatinho apareceu sozinho e emendou de primeira, mas errou o alvo.
Elemento surpresa sacramenta a vitória​A insistente busca pelo empate notoriamente deixou espaços na defesa do Brasil de Pelotas. Entretanto, o Guarani apresentou certa dificuldade para conseguir encaixar um contra-ataque para matar o jogo, tanto é que o gol derradeiro não saiu deste tipo de jogada.
Aos 36 minutos, Bruno Sávio tabelou com Eduardo Person pelo lado esquerdo, levou para o fundo e cruzou. Vidal conseguiu desviar e tirar da cabeça de Maxwell, mas viu a bola se oferecer para Bidú estufar as redes de Matheus Nogueira e matar o confronto em Campinas.FICHA TÉCNICAGUARANI 2 X 0 BRASIL DE PELOTASLocal: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SPData/Horário: 06 de agosto de 2021 (sexta-feira), às 19hÁrbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Weber Felipe Silva (PR)Gols: Bruno Sávio (44'/1°T) (1-0), Bidú (36'/2°T) (2-0)Cartões amarelos: Diogo Mateus, Eduardo Person (Guarani), Wesley, Alan Dias (Brasil de Pelotas)
GUARANI: Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidú (Eliel, aos 39'/2°T); Bruno Silva e Índio; Bruno Sávio (Renanzinho, aos 39'/2°T), Andrigo (Eduardo Person, aos 32'/2°T) e Allan Victor (Maxwell, aos 23'/2°T); Lucão do Break (Pablo, 23'/2°T). Técnico: Daniel Paulista.
BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Oliveira (Vidal, aos 19'/2°T), Arthur, Alan Dias e João Siqueira (Kevin, aos 19'/2°T); Wesley, Renatinho (Rômulo, aos 44'/2°T) e Gabriel Terra; Jarro Pedroso (Lucas Santos, aos 37'/2°T), Ramon (Júnior Viçosa, aos 0'/2°T) e Netto. Técnico: Cléber Gaúcho.

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