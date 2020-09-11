Guarani tenta vencer a primeira em casa diante do Brasil de Pelotas

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Na manhã deste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Brasil de Pelotas se enfrentam pela 9ª rodada da Série B.Como chegam

Após vencer o Operário-PR, o Bugre respirou na classificação e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Agora, a meta do time é vencer em casa, algo que ainda não aconteceu nesta edição do torneio nacional.

Já o Brasil de Pelotas se encontra um pouco mais afastado do Z-4. Com 9 pontos, o Xavante espera segurar o ímpeto do Bugre e tentar dar um salto na metade superior da classificação.

Prováveis Escalações:

Guarani: Rafael Pin, Cristovam, Didi, Wálber, Bidu, Deivid, Eduardo Person, Lucas Crispim (Bruno Sávio), Murilo Rangel, Júnio Todinho e Giovanny.