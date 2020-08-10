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futebol

Guarani-SP x Cruzeiro. Onde assistir, palpites e prováveis times

A Raposa encara o Bugre fora de casa em sua segunda partida na Série B 2020. O time mineiro busca a vitória para zerar sua pontuação negativa, que está em menos 3 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 18:06

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:06

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro volta a campo pela Série B do Brasileiro nesta terça-feira, 11 de agosto, contra o Guarani-SP, em Campinas, às 20h30, no Brinco de Ouro da Princesa. O duelo é válido pela segunda rodada da competição nacional. A Raposa tentará sua segunda vitória para zerar sua pontuação negativa no campeonato. Atualmente, o time mineiro está com menos três pontos após o triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, 8, no Mineirão. Se vencer, fica com zero pontos e “iniciará” a sua jornada em busca do acesso è elite nacional em 2021. O Bugre Campineiro quer usar o fator casa para se reabilitar, pois foi derrotado pelo CSA em Alagoas, por 1 a 0 e o confronto com a Raposa poderá ser a chance de marcar seus primeiros pontos na Série B 2020. FICHA TÉCNICA GUARANI-SP X CRUZEIROData-Horário: 11 de agosto, às 20h30Estádio-Local: Brinco de Ouro da Princesa, CampinasArbitragem: Ivan da Silva Guimarães Júnior(AM)Assistentes: Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso Sousa(ambos do AM)Onde acompanhar: Premiere, Rádios Itatiaia, 95,7 e Rádio Super FM, 91,7 Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral, Jadsom, Régis e Maurício; Welinton (Claudinho) e Marcelo Moreno Técnico: Enderson Moreira Guarani-SP: Jefferson Paulino, Pablo, Wálber, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Arthur Resende, Júnior Todinho, Lucas Crispim; Bruno Sávio e Waguininho Técnico: Thiago Carpini. Palpites: apesar da estreia tensa, a Raposa tem 55% dos palpites da redação para vencer o jogo. Outros 35% creem no Bugre Campineiro. E os 10% restantes acham que o duelo ficará no empate.

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