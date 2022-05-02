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futebol

Guarani pode ultrapassar a Ponte Preta na classificação; veja o cenário

Bugre precisa vencer os dois próximos jogos para ficar à frente do seu maior rival...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:54
No próximo domingo, Campinas vai parar com o encontro Guarani e Ponte Preta, que será realizado no estádio Brinco de Ouro.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O jogo válido pela 6ª rodada da Série B vale muito mais que a rivalidade normal entre os clubes, já que pode mudar a colocação de ambos na classificação.
No momento, a Ponte Preta está na 7ª posição, com 7 pontos. O Bugre está na zona de rebaixamento, com 4 pontos e na 17ª colocação.
Apesar da distância entre os rivais, o Guarani pode ultrapassar a Macaca, já que no meio da semana, o time de Daniel Paulista terá o Náutico, em jogo atrasado.
Se vencer o Timbu e, consequentemente a Ponte Preta, o Bugre encerra a semana a frente do seu maior rival.
Crédito: (Foto:Divulgação/ThomazMarostegan/Guarani

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