Guarani pode ultrapassar a Ponte Preta na classificação; veja o cenário

No próximo domingo, Campinas vai parar com o encontro Guarani e Ponte Preta, que será realizado no estádio Brinco de Ouro.

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O jogo válido pela 6ª rodada da Série B vale muito mais que a rivalidade normal entre os clubes, já que pode mudar a colocação de ambos na classificação.

No momento, a Ponte Preta está na 7ª posição, com 7 pontos. O Bugre está na zona de rebaixamento, com 4 pontos e na 17ª colocação.

Apesar da distância entre os rivais, o Guarani pode ultrapassar a Macaca, já que no meio da semana, o time de Daniel Paulista terá o Náutico, em jogo atrasado.

Se vencer o Timbu e, consequentemente a Ponte Preta, o Bugre encerra a semana a frente do seu maior rival.