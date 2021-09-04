Guarani não aproveita superioridade numérica e fica no empate com o Náutico pela Série B

Brigando na parte de cima da tabela, Náutico e Guarani entraram em campo na tarde desta sábado, no estádio dos Aflitos, com um só pensamento em comum: vencer. Entretanto, o Timbu encontrou dificuldades ao perder Iago, expulso ainda no primeiro tempo, porém conseguiu abrir contagem com Jean Carlos. Já etapa final, o Bugre impôs pressão e, logo no inicio, Bruno Sávio tratou de empatar o duelo fechando o placar em 1 a 1.
Com o resultado, a equipe comandada por Marcelo Chamusca chegou aos 35, mesma pontuação do Botafogo que hoje abre o G-4 (que ainda jogará na rodada contra o Remo), pulando para a 5ª colocação. Já o time treinado por Daniel Paulista, por conta do tropeço, foi aos 34 pontos estacionando no 7º lugar.
Mesmo atuando em casa, o Náutico não conseguiu imprimir pressão sobre o Guarani nos primeiros movimentos de jogo. Até meados dos 15 minutos, apesar de manter mais a posse de bola, praticamente não criou nenhuma chance contra o goleiro Rafael Martins, com exceção da cobrança de falta de Jean Carlos que obrigou o camisa 1 a trabalhar no lance.
Por outro lado, o Bugre também praticamente não ofereceu perigo algum. Quando conseguia recuperar a bola, tentava jogadas pelo lado do campo visando acionar seus jogadores de frente, porém todas sem êxito.
NÁUTICO TEM JOGADOR EXPULSO, MAS CONSEGUE ABRIR A CONTAGEM
No restante do primeiro tempo, ambos os times seguiam buscando espaço para tentar encontrar, ao menos, um gol antes de descer para os vestiários. Entretanto, com o tempo passando, o Bugre chegou a ganhar um ânimo extra com a expulsão de Iago, que teria falado alguma coisa ao árbitro da partida que não titubeou em mostrar o vermelho para o atleta.
Tentando não abater-se pela inferioridade numérica, o Timbu, de forma valente, foi pra cima e encontrou seu tento. Após roubar a bola no campo de defesa, Giovanny partiu em direção à área adversária rolando para Jean Carlos bater na saída de Rafael Martins abrindo o placar.
VAR ANULA GOL DE EMPATE DOS VISITANTES
Atrás no marcador, o Guarani deu início a uma possível reação antes do encerramento da etapa. E quase conseguiu. Bruno Sávio chegou a cruzar para Júlio César, obrigando Alex Alves a fazer grande defesa, porém, Bruno pegou o rebote deixando a sobra para Mateus Ludke encher o pé e estufar as redes, gol esse que o VAR acabou anulando ao flagrar impedimento do camisa 11 no lance.
AGORA VALEU!
Já com bola rolando para a segunda etapa, o técnico Marcelo Chamusca optou por uma troca melhorando seu sistema defensivo ao colocar Matheus Trindade no lugar de Paiva. Porém não surtiu muito efeito. Com o time completo em campo, o Bugre foi pra cima e, aos 8 minutos, aproveitando levantamento na área, Bruno Sávio subiu mais alto que a marcação para igualar tudo em Recife.
TIMES APOSTAM AS ÚLTIMAS FICHAS
Com mudanças promovidas pelos dois treinadores, a busca era por um possível gol da vitória já que o placar não estava definido. Aproveitando o espaço, o time de Campinas praticamente montou uma verdadeira blitz em seu campo de ataque, porém acabou esbarrando na 'muralha' montada pelo time local que segurou o resultado até o apito final do árbitro Rafael Traci.
FICHA TÉCNICANÁUTICO 1x1 GUARANI
Data e horário: 04/09/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF-SC)VAR: Heber Roberto Lopes (CBF-SC)
Cartões Amarelos: Rafael Ribeiro, 11'/2ºT; Rafael Chorão, 24'/2ºT; Camutanga, 37'/2ºT
Gols: Jean Carlos, 45'/1ºT (1-0); Bruno Sávio, 8'/2ºT (1-1)
NAÚTICO: Alex Alves; Hereda (, Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Rhaldney (Luiz Henrique, aos 7'/2ºT), Djavan e Jean Carlos (Tailson, aos 43'/2ºT); Paiva (Matheus Trindade, no intervalo), Iago e Giovanny (Álvaro, aos 30'/2ºT).(Técnico: Marcelo Chamusca)
GUARANI: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Índio, aos 40'/2ºT), Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Régis, aos 22'/2ºT) e Andrigo; Bruno Sávio, Lucão do Break (Maxwell, aos 27'/2ºT) e Júlio César (Allan Victor, aos 26'/2ºT).(Técnico: Daniel Pauista)