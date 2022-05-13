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Guarani inicia venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, na Arena da Amazônia, pela Série B

Bugre teve que transferir o jogo para outro estádio em virtude das reformas no gramado do Brinco de Ouro em Campinas. Confronto acontece na próxima quinta, dia 19, às 21h30...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:25
O confronto entre Guarani e Vasco, válido pela oitava rodada da Série B, foi transferido para a Arena da Amazônia, dia 19 (quinta-feira), às 21h30. Com isso, o Bugre iniciou a venda de ingressos para a partida tanto de forma online, como nas sedes físicas.Vale destacar que a torcida do clube carioca poderá adquirir o ingresso através do site "Meu bilhete" ou de forma presencial nos seguintes pontos de venda: Bilheteria da Amadeu Teixeira ou LojaGigante da Colina Manaus.
+ Com ingressos esgotados, torcida do Vasco mostra força e pode fazer a diferença na campanha na Série B
O mando de campo é dos paulistas e por este motivo não haverá desconto para os sócios do Cruz-Maltino. Para o duelo, o valor da arquibancada será de R$ 160,00 e com meia-entrada de R$ 80., enquanto a arquibancada central sairá a R$240,00. Os valores dos camarotes giram em torno de R$300,00
Para o torcedor conseguir a meia-entrada deverá levar 1kg de alimento não-perecível e não haverá gratuidades para essa partida. O Vasco ocupa a quinta colocação com dez pontos, enquanto o Guarani tem seis pontos, na décima sexta posição, e tenta reagir neste início de competição.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Bugre preferiu alterar o local em virtude das reformas no gramado do Brinco de Ouro em Campinas, iniciado na última segunda-feira. O trabalho de plantio da grama de inverno será realizado em três semanas e por isso os paulistas tiveram que definir um novo estádio para receber o confronto com o Gigante da Colina.
Veja, abaixo, a nota publicada pelo site do Bugre:
"A partida entre Guarani e Vasco, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve confirmada mudança de local. Diante da impossibilidade de utilizar o Estádio Brinco de Ouro, o Bugre mandará o duelo na Arena da Amazônia, em Manaus. A data está mantida para quinta-feira (19), mas o horário foi alterado – anteriormente marcado para 19h, acontecerá às 21h30.
O Guarani foi forçado a alterar o local devido às reformas no gramado do Brinco, iniciadas na última segunda-feira. Como serão necessárias cerca de três semanas de trabalho para o plantio da grama de inverno, o clube precisou encontrar outro estádio para receber o confronto diante dos cariocas.
De acordo com o cronograma da reforma, este será o único jogo do Guarani fora de Campinas. Para o compromisso seguinte como mandante, diante do Vila Nova, marcado para o dia 2 de junho, as obras no Brinco já estarão finalizadas e o gramado apto a receber a partida."
Confira os valores dos ingressos
Arquibancada (setor único )
Inteira - R$ 160,00Meia - R$ 80,00​Arquibancada Central
Inteira- R$ 240,00Meia - R$ 120,00​Camarote
Inteira - R$ 300,00Meia - R$150,00​Promoção Meia EntradaLeve 1kg de alimentos não-perecível e garanta o valor de meia
Crédito: Guarani eVascoseenfrentamnaArenadaAmazônia,pelaoitavarodadadaSérieB(FOTO:DivulgaçãoCorinthians

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