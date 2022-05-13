Guarani inicia venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, na Arena da Amazônia, pela Série B

O confronto entre Guarani e Vasco, válido pela oitava rodada da Série B, foi transferido para a Arena da Amazônia, dia 19 (quinta-feira), às 21h30. Com isso, o Bugre iniciou a venda de ingressos para a partida tanto de forma online, como nas sedes físicas.Vale destacar que a torcida do clube carioca poderá adquirir o ingresso através do site "Meu bilhete" ou de forma presencial nos seguintes pontos de venda: Bilheteria da Amadeu Teixeira ou LojaGigante da Colina Manaus.

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O mando de campo é dos paulistas e por este motivo não haverá desconto para os sócios do Cruz-Maltino. Para o duelo, o valor da arquibancada será de R$ 160,00 e com meia-entrada de R$ 80., enquanto a arquibancada central sairá a R$240,00. Os valores dos camarotes giram em torno de R$300,00

Para o torcedor conseguir a meia-entrada deverá levar 1kg de alimento não-perecível e não haverá gratuidades para essa partida. O Vasco ocupa a quinta colocação com dez pontos, enquanto o Guarani tem seis pontos, na décima sexta posição, e tenta reagir neste início de competição.

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O Bugre preferiu alterar o local em virtude das reformas no gramado do Brinco de Ouro em Campinas, iniciado na última segunda-feira. O trabalho de plantio da grama de inverno será realizado em três semanas e por isso os paulistas tiveram que definir um novo estádio para receber o confronto com o Gigante da Colina.

Veja, abaixo, a nota publicada pelo site do Bugre:

"A partida entre Guarani e Vasco, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve confirmada mudança de local. Diante da impossibilidade de utilizar o Estádio Brinco de Ouro, o Bugre mandará o duelo na Arena da Amazônia, em Manaus. A data está mantida para quinta-feira (19), mas o horário foi alterado – anteriormente marcado para 19h, acontecerá às 21h30.

O Guarani foi forçado a alterar o local devido às reformas no gramado do Brinco, iniciadas na última segunda-feira. Como serão necessárias cerca de três semanas de trabalho para o plantio da grama de inverno, o clube precisou encontrar outro estádio para receber o confronto diante dos cariocas.

De acordo com o cronograma da reforma, este será o único jogo do Guarani fora de Campinas. Para o compromisso seguinte como mandante, diante do Vila Nova, marcado para o dia 2 de junho, as obras no Brinco já estarão finalizadas e o gramado apto a receber a partida."

Confira os valores dos ingressos

Arquibancada (setor único )

Inteira - R$ 160,00Meia - R$ 80,00​Arquibancada Central

Inteira- R$ 240,00Meia - R$ 120,00​Camarote

Inteira - R$ 300,00Meia - R$150,00​Promoção Meia EntradaLeve 1kg de alimentos não-perecível e garanta o valor de meia