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Guarani inicia venda de ingressos para o jogo com o Vasco no Brinco de Ouro pela Série B

Bugre vai poder receber até 18.170 pessoas no Brinco de Ouro para o confronto direto com o Vasco pela Série B do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 17:53

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:53

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Na próxima quinta-feira, o Guarani recebe o Vasco no Brinco de Ouro pela 33º rodada da Série B. O confronto é importante para a tabela do campeonato já que ambas as equipes estão na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. O Bugre iniciou a venda de ingressos neste sábado e o estádio vai receber até 18.170 pessoas.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Pelo protocolo, só poderá acessar ao estádio quem estiver com o esquema de vacinação completo (duas doses ou dose única) ou teste negativo para Covid-19 para pessoas com somente uma dose ou crianças menores de 12 anos. O esquema para compra do ingresso é exclusivamente pela internet, através do site (https://www.meubilhete.com/).
> Frágil e sem intensidade, Vasco joga mal, volta a frustrar o torcedor e vê acesso cada vez mais distante
Os valores dos ingressos variam entre a torcida da casa e a visitante. Torcedor do Guarani com a camisa do time pagará meia-entrada em qualquer setor do estádio. Para o Sócio-Campeão do Bugre, basta levar a carteirinha, não é necessário a retirada do ingresso. Para o torcedor vascaíno, os preços são de R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). Confira os valores abaixo.
- Cabeceira Sul: R$ 20,00 (meia-entrada); R$ 40,00 (inteira);- Tobogã e inferior: R$ 40,00 (meia-entrada); R$ 80,00 (inteira);- Cabeceira norte (torcida visitante): R$ 50,00 (meia-entrada); R$ 100,00 (inteira).

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