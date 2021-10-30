Guarani inicia venda de ingressos para o jogo com o Vasco no Brinco de Ouro pela Série B

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Na próxima quinta-feira, o Guarani recebe o Vasco no Brinco de Ouro pela 33º rodada da Série B. O confronto é importante para a tabela do campeonato já que ambas as equipes estão na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. O Bugre iniciou a venda de ingressos neste sábado e o estádio vai receber até 18.170 pessoas.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Pelo protocolo, só poderá acessar ao estádio quem estiver com o esquema de vacinação completo (duas doses ou dose única) ou teste negativo para Covid-19 para pessoas com somente uma dose ou crianças menores de 12 anos. O esquema para compra do ingresso é exclusivamente pela internet, através do site (https://www.meubilhete.com/).

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Os valores dos ingressos variam entre a torcida da casa e a visitante. Torcedor do Guarani com a camisa do time pagará meia-entrada em qualquer setor do estádio. Para o Sócio-Campeão do Bugre, basta levar a carteirinha, não é necessário a retirada do ingresso. Para o torcedor vascaíno, os preços são de R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). Confira os valores abaixo.