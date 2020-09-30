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futebol

Guarani fica no empate com o Sampaio Corrêa pela Série B

O Bugre saiu na frente no primeiro tempo, mas a Bolívia Querida foi buscar a igualdade no placar no fim do jogo...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 00:23

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 00:23
Crédito: David Oliveira/Guarani FC
No Brinco de Ouro, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani empatou com o Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 1. Com o resultado, o Brugre soma 12 pontos e está em 14º lugar. A Bolívia Querida foi para 7 pontos e continua em penúltimo na classificação.Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o América-MG, no Independência. Já o Sampaio Corrêa joga contra o CSA, no estádio Castelão. Ambas as partidas serão realizadas no dia 03 de outubro.
O jogo
A partida começou bastante movimentada. Guarani e Sampaio Corrêa mostravam muita disposição em busca da vitória, mas não era para menos. Haja vista que o Bugre está próximo da zona de rebaixamento e a Bolívia Querida está em penúltimo lugar.
E a primeira chance de perigo foi criada pelos maranhenses. Gustavo Ramos acertou ótimo cruzamento, Caio Dantas conseguiu finalizar, mas a bola explodiu na trave.
O Guarani tentava responder, mas o volume de jogo do Sampaio Corrêa era maior e tudo indicava que o gol dos maranhenses sairia a qualquer momento.
Mas foi só impressão, pois quem achou o gol foi o Bugre. Após bela jogada, Murilo Rangel deu belo passe para Rafael Costa. O atacante finalizou bem e abriu o marcador, 1 a 0.
Assim como no primeiro tempo, o Sampaio Corrêa foi quem criou a primeira oportunidade clara de gol na volta da etapa complementar. João Victor soltou o pé de muito longe e quase marcou um lindo gol, mas Rafael Pin voou para fazer uma grande defesa e salvar o Bugre.
O Guarani também teve chance de marcar em chute de fora da área. O atacante Elias Carioca arriscou, mas Gustavo conseguiu defender com segurança.
Aos poucos o Sampaio Corrêa foi ganhando terreno e tomando conta do jogo em busca do empate. Já o Guarani recuou para defesa tentando segurar o resultado.
Não bastasse o domínio da Bolívia Querida, o Bugre ainda teve um fator complicador. Marcelo foi expulso após falta dura em Vinicius Kiss.
E se as coisas já estavam ruins, elas ficaram ainda piores. Caio Dantas tentou finalizar de dentro da área, mas Bidu meteu a mão na bola. Pênalti! Caio Dantas bateu e empatou o jogo, aos 45 minutos.
Placar Final: 1 a 1.

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