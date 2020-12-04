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futebol

Guarani envia proposta de empréstimo por Allanzinho; Conselho do Santos aprova

Mesmo com a anuência dos conselheiros, negociação ainda não está concretizada...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 22:23

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 22:23

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Guarani enviou uma proposta de empréstimo pelo meia Allanzinho, atualmente no Santos B. O Burgre deseja contar com o jogador até fevereiro de 2021 e pagaria metade do salários do atleta. A pauta foi votada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada nesta quinta-feira (03).
Ainda que com a anuência dos conselheiros, a negociação ainda terá que ser concretizada. O meia é um dos destaques das categorias de base santista e é observado pela comissão técnica do time profissional, principalmente em meio a realidade do Peixe de não poder registrar atletas, por conta de inadimplências com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) que culminam em ação na Fifa contra o Alvinegro.

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