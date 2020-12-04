Guarani envia proposta de empréstimo por Allanzinho; Conselho do Santos aprova

O Guarani enviou uma proposta de empréstimo pelo meia Allanzinho, atualmente no Santos B. O Burgre deseja contar com o jogador até fevereiro de 2021 e pagaria metade do salários do atleta. A pauta foi votada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada nesta quinta-feira (03).

Ainda que com a anuência dos conselheiros, a negociação ainda terá que ser concretizada. O meia é um dos destaques das categorias de base santista e é observado pela comissão técnica do time profissional, principalmente em meio a realidade do Peixe de não poder registrar atletas, por conta de inadimplências com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) que culminam em ação na Fifa contra o Alvinegro.