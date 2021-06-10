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futebol

Guarani encaminha contratação por empréstimo de Allanzinho

Atacante não estava no planos do Peixe para esse ano e no Bugre a ideia é ganhar bagagem...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 21:29

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 21:29

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Guarani acertou a contratação do atacante Allanzinho por empréstimo até o fim da temporada. O Menino da Vila é um sonho antigo do Bugre. A informação foi primeiramente publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Diário do Peixe.Com os recentes reforços, a diretoria santista viu como uma boa oportunidade o garoto de 21 anos se transferir para o Brinco de Ouro e jogar a Série B, um campeonato nacional importante. Em 2020, o Guarani já havia tentado a contratação do atleta, porém o técnico Cuca vetou o negócio na época.Allanzinho tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024 e a multa estimada de 70 milhões de euros para transferências. Nesta temporada, ele realizou cinco partidas pelo time profissional do Santos.

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