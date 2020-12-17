Guarani embala na Série B e ultrapassa a Ponte Preta

Após a chegada de Felipe Conceição ao Guarani, o Bugre embalou na Série B. Se antes o desempenho era digno de Z4, atualmente a história é bem diferente e o time briga pelo acesso.Como se a autoestima do lado verde de Campinas não fosse o bastante, a subida do Guarani fez o time ultrapassar a Ponte Preta, seu maior rival.