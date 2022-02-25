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futebol

Guarani e Ponte Preta lutam por vaga no mata-mata do Paulistão

Bugre e Macaca estão na briga por uma vaga nas quartas de final do estadual mais disputado do país...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:23
O Campeonato Paulista pega fogo e as rodadas finais serão importantes para os times definirem seus destinos dentro das quatro linhas.
Em Campinas, a dupla Guarani e Ponte Preta vivem momentos distintos, mas seguem vivos por um lugar nas quartas de final.
Pelo lado do Guarani, o time do Brinco de Ouro vem de vitória em cima do maior rival e, consequentemente chegou a vice-liderança da chave A.
Enquanto isso, a Ponte Preta, que vem instável desde a temporada passada, sofreu um grande baque com a derrota no dérbi e perdeu o técnico Gilson Kleina.
Apesar do cenário mais complicado, a Ponte Preta aparece com 7 pontos na chave D. O Santos, primeiro time do G-2, está com 9 pontos.
Crédito: Bugrevenceuoclássicodoúltimofimdesemana(ThomazMarostegan/Guarani

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