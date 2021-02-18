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Guarani cobra dívida do Cruzeiro pela multa rescisória do técnico Felipe Conceição

O valor, em torno de R$ 100 mil, ainda não foi quitado e a Raposa quer emprestar jogadores ao Bugre para quitar o débito...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 15:39
Crédito: Felipe Conceição deixou o Guarani para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Guarani, ex-clube do técnico Felipe Conceição, está cobrando o pagamento da multa rescisória prevista no contrato do treinador para ele deixar o Bugre e acertar com a Raposa. -O Cruzeiro ainda não pagou a multa. Nos foi passado que o pagamento seria nessa semana e, depois, postergou para próxima semana. Não temos ainda nenhuma posição concreta com relação ao pagamento da multa do Felipe. É um valor baixo, mas eu não posso revelar até por questões contratuais- disse o presidente do clube de Campinas, Ricardo Moisés, em entrevista à rádio Bandeirantes.. O valor da multa gira em torno de R$ 100 mil, mas a quantia não foi confirmada nem pelo time mineiro, nem pelo Guarani.
CONFIRA OS JOGOS DA RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A Com os cofres combalidos, o Cruzeiro tentará uma rodada de negociações com a equipe paulista para solucionar o problema. A Raposa quer ceder jogadores para o Bugre, o que quitaria a dívida. - Os clubes estão conversando, através dos executivos, para a solução desta pendência e não está descartado um empréstimo de jogador – informou o Cruzeiro via assessoria. A diretoria do Guarani não demonstrou até o momento nenhum interesse em ter jogadores do Cruzeiro no elenco, querendo receber o valor da multa em dinheiro. Felipe Conceição assinou com o Cruzeiro até o fim de 2021 depois de fazer uma boa campanha no Guarani, tirando o time da luta contra o rebaixamento para almejar uma das vagas na elite nacional. Apesar da campanha de recuperação, o Bugre terminou a Série B na 13ª posição.

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