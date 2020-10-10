Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guarani bate CRB e vence a primeira como mandante na Série B

Com gols de Lucas Crispim,  Waguinho e Arthur Rezende, o Bugre venceu o Galo por 3 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa...
LanceNet

10 out 2020 às 18:27

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 18:27

Crédito: Reprodução/Premiere
O Guarani finalmente venceu em casa na Série B. Neste sábado, o Bugre bateu o CRB por 3 a 1 e chegou aos 14 pontos, na 18ª colocação. O Galo é o 9º, com 20 pontos.Na próxima rodada, o Guarani encara o Cuiabá, no Brinco de Ouro. O CRB mede forças com o Operário-PR, no Rei Pelé.
O confronto
O Guarani começou o jogo com o pé no acelerador. Com 4 minutos, Lucas Crispim aproveitou o cruzamento e desviou para o fundo da rede. Aos 17 minutos, Waguinho se antecipou em novo levantamento e aumento a vantagem.
O CRB voltou para o jogo com Diego Torres. O argentino soltou uma bomba de fora da área e balançou a rede campineira.
Antes do intervalo o Galo teve a chance do empate. Calazans arriscou, o goleiro defendeu e na sobra Diego Torres cabeceou. Com agilidade, Gabriel Mesquita salvou o Bugre.
Na etapa final o CRB tentava envolveu o Guarani, mas não conseguia concluir as jogadas. Por outro lado, o Bugre assustou na bola parada com Giovanny.
O alívio do Guarani veio nos minutos finais. Após pênalti de Ewerton Páscoa em Lucas Abreu, Arthur Rezende soltou o pé para vencer o goleiro, 3 a 1.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados