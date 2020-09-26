Guarani abre dois gols de vantagem, mas Figueirense busca o empate

Crédito: CRISTIANO ANDUJAR/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Em partida disputada sob forte calor no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Guarani fizeram um jogo muito disputado e que acabou empatado pelo placar de 2 a 2. Com o resultado, o Figueira chega aos 10 pontos e permanece na 14ª colocação, enquanto o Bugre soma 9 pontos e sobe para o 15º lugar.Na próxima rodada, o Figueirense joga o clássico contra o Avaí, no estádio Ressacada. Já o Guarani recebe o Sampaio Corrêa, no Brinco de Ouro. Ambas as partidas serão realizadas no dia 29 de setembro.

A partida

O Figueirense ainda não tinha nem encostado na bola quando o Guarani, com 1 minuto de jogo, desceu para o ataque e abriu o marcador. Pelo lado direito, Bruno Sávio cruzou e Rafael Costa desviou para fazer: Bugre 1 a 0.

O Figueira não desanimou com o gol tomado no início da partida e foi para cima em busca do empate. Os comandados do técnico Elano criaram várias chances e até chegaram a fazer um gol, que foi bem anulado pela arbitragem.

O jogo era bem movimentado e equilibrado. Porém, o Guarani foi preciso no contra-ataque e, aos 24 minutos, conseguiu marcar mais um. Após bela tabela, a bola sobrou na área para Bidu, que encheu o pé e ampliou o placar: 2 a 0.

Mas nem tudo foi comemoração para o Bugre. O goleiro Jefferson Paulino sentiu a coxa direita e teve que deixar o gramado. Em seu lugar entrou o reserva Rafael Pin.

Mesmo sob forte calor, o Figueira continuou pressionando para diminuir o prejuízo e conseguiu achar seu já nos acréscimos da etapa inicial. Aos 49, Sanchez fez um belíssimo cruzamento. Bem posicionado, Diego Gonçalves acertou uma linda cabeçada e marcou o gol dos catarinenses: 1 a 2.

O segundo tempo começou e o Figueirense voltou com tudo em busca de igualar o placar. O Guarani tentava no erro dos catarinenses achar o terceiro, mas acabou mesmo tomando o gol de empate.

Após cobrança de escanteio, a zaga do Bugre não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para o zagueiro Victor Oliveira que chutou e marcou um golaço: 2 a 2.