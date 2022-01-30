Grupo principal do Flamengo antecipa estreia em 2022, e Paulo Sousa vê trio se destacar por chance

Mais breve do que nos dois anos anteriores, o Flamengo estreará o grupo principal na temporada após duas rodadas do Carioca jogando com um time alternativo. Paulo Sousa terá a primeira experiência à beira do campo já nesta quarta, antes do previsto, para enfrentar o Boavista, no Raulino de Oliveira.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Paulo Sousa optou por não fazer jogo-treino antes de estrear o time principal, mas ainda terá até terça-feira para definir os relacionados e a formação que entrará em campo, visando chegar ao Fla-Flu, no dia 6 de fevereiro, com a equipe mais afinada. Vale destacar que o plantel folga neste domingo.

Como a Data Fifa só encerra no dia 1º, ou seja, nesta terça, véspera do jogo contra o Boavista, Paulo Sousa não deve escalar o quarto selecionável - Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol - para este meio de semana.

No de Marcos Paulo, por exemplo, Filipe Luís ainda não está 100% fisicamente após se recuperar da Covid-19 e, sem ter feito todas as recentes sessões de treinos, é dúvida para esta quarta, o mesmo status de Ramon, em fase de transição depois de uma lesão muscular na coxa. Renê está à disposição.

Capitão do time alternativo e consistente na defesa, Noga pode aproveitar que Rodrigo Caio está lesionado para brigar por espaço com mais chances neste cenário. Já Lázaro, embora tenha tido uma atuação apagada ontem, brilhou na estreia e foi o autor dos gols do triunfo contra a Portuguesa, ganhando ainda mais moral com Paulo Sousa, que o havia elogiado anteriormente.

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A ver como será os esperados primeiros time e teste de Paulo Sousa à frente do Flamengo. O LANCE! transmitirá o jogo entre Rubro-Negro e Boavista, às 18h desta quarta-feira, em Tempo Real.