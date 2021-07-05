Grupo político do Flamengo encaminha pedido de homenagem a Jorginho no Ninho do Urubu

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O grupo político 'Flamengo da Gente' encaminhou nesta segunda-feira um pedido ao Conselho Diretor do clube para que seja prestada uma homenagem a Jorge Luiz Domingos, o Jorginho. A proposta dos sócios é que o nome do ex-funcionário seja dado à Sala de Massagem ou de Fisioterapia do CT George Helal, o Ninho do Urubu.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO pedido tem a assinatura de 115 sócios e sócias do clube que entendem a importância de Jorginho para o Flamengo. O massagista morreu aos 68 anos, vítima de complicações da Covid-19 em maio de 2020. No clube desde 1980, ele tinha 40 anos de serviços prestados ao Flamengo e era o funcionário maisantigo do Departamento de Futebol.

Vale lembrar que Jorginho integrou as comissões técnicas campeões mundiais do Flamengo, em 1981, e da Seleção Brasileira, em 2002. Chamado de 'Tio Jorge', ele era muito querido pelo elenco rubro-negro e recebeu uma série de homenagens após a morte.

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