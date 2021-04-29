Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Grupo político do Flamengo alega 'trâmite distorcido na origem' e se abstém na votação das contas de 2020
futebol

Grupo político do Flamengo alega 'trâmite distorcido na origem' e se abstém na votação das contas de 2020

Conselheiros do "Flamengo da Gente" criticam falta de diálogo e debate no processo de avaliação do Balanço Financeiro do último ano...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 14:55
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A votação das contas de 2020 segue causando reações na política do Flamengo. Após o grupo "SóFla" divulgar, na última segunda-feira, uma nota criticando o sistema adotado pela diretoria para aprovar o Balanço Financeiro, foi a vez do "Flamengo da Gente" se manifestar. Em nota oficial divulgada nesta quinta, os integrantes do grupo anunciaram a abstenção na votação das contas de 2020 no Conselho Deliberativo.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoEste é o segundo ano consecutivo em que os conselheiros e as conselheiras do Flamengo da Gente se abstiveram na votação das contas do Flamengo. A principal crítica é a falta de debate e diálogo no processo. Segundo o grupo, com o sistema marcado pela “aprovação” ou “rejeição” por e-mail, "o Conselho Deliberativo avançou mais um pouco no seu processo de transformação em Conselho Carimbador."
Vale lembrar que no modelo adotado pelo clube cada um dos conselheiros devia responder o e-mail entre os dias 23 e 29 de abril, apenas com “sim” ou “não” para a aprovação da prestação de contas do último ano.
Na nota divulgada nas redes sociais, o Flamengo da Gente ressalta a importância da intercomunicação e da exposição de pontos de vista na votação de contas, a "sessão mais importante para o Conselho Deliberativo". Os conselheiros ainda destacaram que o Conselho teve 12 meses para se adaptar às restrições trazidas pela pandemia da Covid-19.
+ Veja mais notícias do Flamengo Apesar da discordância em relação ao sistema de avaliação das contas, o grupo político levantou questões sobre o conteúdo do Balanço Financeiro do Flamengo, divulgado no último mês. Entre os assuntos questionados estão:​- Falta de transparência e redução dos direitos econômicos do Flamengo sobre atletas do clube;- Detalhamento sobre receitas e despesas da Flaflu Serviços, empresa que é responsável pela administração do Complexo do Maracanã;- Detalhamento dos direitos de transmissão, detalhamento da parceria com o BRB para apuração de valores variáveis referente ao patrocínio;- Ressalva dos auditores por conta do intangível de atletas em formação;- Aumento significativo da provisão para contingências cíveis;- Necessidade de apontamento dos gastos com indenizações pela Tragédia do Ninho do Urubu;- Aumento significativo da rubrica “Outras Despesas” e das despesas com fornecedores; e- Remuneração da diretoria em patamares semelhantes aos de 2019 no mesmo momento em que houve significativa redução das despesas administrativas.
+ Confira a tabela da Copa Libertadores da América
O Flamengo da Gente revelou que alguns dos pontos foram esclarecidos pela diretoria atual de forma adequada, mas outros foram respondidos "de forma evasiva, sem a devida transparência".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados