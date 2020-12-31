Grupo de Transição de Durcesio Mello tem reunião de 12 horas e discute problemas do Botafogo

Entre os temas debatidos, o foco da reunião foi chegar a uma conclusão de tudo que vem sendo estudado pelo GTT nas últimas semanas e, a partir da análise, entender quais são as análises emergenciais que precisam ser feitas no clube de General Severiano.

"O Grupo de Trabalho de Transição (GTT) do BOTAFOGO, indicado pelo presidente eleito Durcésio Mello, encerra seus trabalhos na data de hoje. O GTT realizou uma reunião integrada na última terça no Estádio Nilton Santos. Na reunião de 12 horas foram apresentados ao Presidente e ao Vice eleitos um diagnóstico do Clube, as ações emergenciais e as ações sugeridas para os primeiros 100 dias da nova gestão. O GTT foi composto por mais de 20 profissionais experientes em diversas áreas de atuação, englobando, dentre outras áreas e departamentos: área administrativa, finanças, contabilidade, jurídica cível, jurídica tributária, jurídica trabalhista, jurídica desportiva, governança corporativa, marcas e patentes, licenciamentos, relacionamento institucional, futebol profissional masculino e feminino, futebol de base, esportes de quadra, sedes, Estádio Nilton Santos e infraestrutura de TI. Destaca-se a também a reflexão e a discussão sobre o propósito do Clube e sua nova identidade integrando a visão de transformação a ser implementada na década que se inicia. Os integrantes do GTT agradecem a colaboração do corpo funcional do BOTAFOGO e deseja sabedoria, muita competência e ótima sorte à nova gestão. Atenciosamente, Grupo de Trabalho de Transição"