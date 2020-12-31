Grupo de Transição de Durcesio Mello tem reunião de 12 horas e discute problemas do Botafogo

Durcesio Mello teve o último encontro com o Grupo de Trabalho de Transição (GTT) antes de se tornar presidente do Botafogo, em 2021. A equipe criada pelo futuro mandatário se reuniu na última terça-feira, no Estádio Nilton Santos, em um encontro que durou aproximadamente 12 horas.
Entre os temas debatidos, o foco da reunião foi chegar a uma conclusão de tudo que vem sendo estudado pelo GTT nas últimas semanas e, a partir da análise, entender quais são as análises emergenciais que precisam ser feitas no clube de General Severiano.
O Botafogo informou que o GTT encerrou as atividades nesta quinta-feira, último dia de 2020. Durcesio Mello toma posse como presidente no dia 4 de janeiro e será presidente para o quadriênio 2021-2024.VEJA A NOTA DIVULGADA PELO GTT:
"O Grupo de Trabalho de Transição (GTT) do BOTAFOGO, indicado pelo presidente eleito Durcésio Mello, encerra seus trabalhos na data de hoje. O GTT realizou uma reunião integrada na última terça no Estádio Nilton Santos. Na reunião de 12 horas foram apresentados ao Presidente e ao Vice eleitos um diagnóstico do Clube, as ações emergenciais e as ações sugeridas para os primeiros 100 dias da nova gestão. O GTT foi composto por mais de 20 profissionais experientes em diversas áreas de atuação, englobando, dentre outras áreas e departamentos: área administrativa, finanças, contabilidade, jurídica cível, jurídica tributária, jurídica trabalhista, jurídica desportiva, governança corporativa, marcas e patentes, licenciamentos, relacionamento institucional, futebol profissional masculino e feminino, futebol de base, esportes de quadra, sedes, Estádio Nilton Santos e infraestrutura de TI. Destaca-se a também a reflexão e a discussão sobre o propósito do Clube e sua nova identidade integrando a visão de transformação a ser implementada na década que se inicia. Os integrantes do GTT agradecem a colaboração do corpo funcional do BOTAFOGO e deseja sabedoria, muita competência e ótima sorte à nova gestão. Atenciosamente, Grupo de Trabalho de Transição"