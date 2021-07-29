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futebol

Grupo de torcedores do Fluminense protesta na entrada do CT após derrotas

Roger, Egídio e Ganso foram os principais alvos do grupo; elenco se reapresentou visando a partida de volta da Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 14:58
Crédito: Reprodução
Um grupo de torcedores foi até a entrada do CT Carlos Castilho antes do treino do Fluminense na tarde desta quinta-feira para protestar contra a atual fase do time. O Tricolor soma três derrotas seguidas e está em desvantagem na Copa do Brasil após perder por 2 a 1 para o Criciúma no jogo de ida das oitavas de final. Os principais alvos foram Roger Machado, Paulo Henrique Ganso e Egídio.
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Os membros de uma torcida organizada tentaram cobrar Ganso, mas recuaram após o jogador chegar com a família no carro. Haviam três faixas no protesto direcionadas aos dois jogadores e ao treinador. Esta dizia "Roger respeite a nossa história".
David Braz, Nene e Yago Felipe chegaram a abrir o vidro e parar para conversar com alguns deles e os torcedores reclamaram e criticaram a derrota para o Criciúma. O próprio Ganso mostrou que era ele no carro, mas estava com criança no carro. Policiais armados acompanharam a manifestação.
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O Fluminense se reapresentou nesta quinta para iniciar a preparação visando o jogo de volta contra o Criciúma, no Maracanã, neste sábado, às 16h30. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que na terça-feira haverá a volta da Libertadores contra o Cerro Porteño.​

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