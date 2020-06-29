Grupo de oposição do Timão pede impeachment de Andrés na Justiça

Crédito: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

As dores de cabeça para o Corinthians parecem não ter fim e mais um caso tende a repercutir na Justiça. Isso porque o grupo de oposição "Frente Liberdade Corinthiana", entrou com uma ação na manhã desta segunda-feira pedindo o impeachment imediato do atual presidente, Andrés Sanchez.Como anunciado, hoje temos importante notícia para quem ama o #Corinthians.

A Frente Liberdade Corinthiana acabou de protocolar no Fórum do Tatuapé ação pedindo o imediato afastamento de Andrés Sanchez do cargo de presidente do Corinthians.

Em breve daremos mais detalhes.— Liberdade Corinthiana (@libcorinthiana) June 29, 2020 O motivo para o pedido, segundo o grupo, é o desrespeito ao estatuto do clube e a gestão temerária do atual mandatário. A solicitação da ação liminar, que teria efeito imediato, foi impetrada no Foro Regional do Tatuapé. O grupo leva consigo o apoio e a assinatura de Conselheiros, associados e torcedores e questiona o endividamento (R$ 665 milhões) e o alto deficit (R$ 177 milhões) registrados no ano passado. O prejuízo foi o maior da história corintiana.

- O grupo que compõe a Frente Liberdade Corinthiana tem feito inúmeros pedidos de esclarecimentos em razão de medidas tomadas pela atual presidência, que estão levando o Corinthians para uma situação terrível do ponto de vista econômico, mas esses pedidos não estão sendo atendidos por Andrés Sanchez - disse o advogado Cristiano Medina, que representa o grupo.E MAIS:Boca Juniors rejeita contraproposta e futuro de Tevez é incertoSerá que volta? Lembre 10 fatos da passagem de Tevez pelo CorinthiansMário Gobbi confirma candidatura à presidência do CorinthiansLéo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao CorinthiansCorinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeLuan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no TimãoDe acordo com Medina, foram tomados empréstimos bancários (Banco BMG e Daycoval) no valor de R$ 70 milhões, como mostra o balanço alvinegro, em 2019, algo que fere as normas registradas no estatuto do clube.

- O estatuto do Corinthians afirma que empréstimos acima de 10 mil salários mínimos precisam da autorização do Conselho de Orientação, mas essa determinação não foi observada pela presidência - afirmou o advogado, que justificou essa questão como essencial para o pedido de afastamento:

- Estamos pedindo o afastamento imediato do dirigente porque entendemos que ele não observou as regras legais e estatutárias. O estatuto do Corinthians em seu artigo 106 é claro: "o presidente deverá ser destituído quando não observar os mandamentos de seu estatuto".

Por fim, o representante da "Frente Liberdade Corinthiana" acredita que tem elementos suficientes para sustentas o pedido no decorrer do processo legal. Para isso eles confiam no Poder Judiciário para "estabelecer a ordem" no clube.

- Provamos que a atual presidência está realizando uma administração temerária e prejudicial ao patrimônio e à imagem do Sport Club Corinthians Paulista. Ao mesmo tempo, acreditamos na intervenção do Poder Judiciário para estabelecer a ordem, a ética e a governança no Clube, que enfrenta a maior crise financeira de sua história - concluiu Medina.

Confira os principais pontos da ação movida pela Frente Liberdade Corinthiana:

1 – De modo constante, há descumprimento das regras do estatuto, como mostra o exemplo da aquisição de empréstimos bancários sem a prévia autorização do Conselho de Orientação – CORI;

2 – Atrasos no pagamento de salários de funcionários e atletas; não pagamento de contas de água, de luz e inadimplência junto a fornecedores;

3 – O não pagamento das parcelas de aquisição do jogador Bruno Méndez junto ao Wanderers-URU, fato que pode acarretar sanções ao Corinthians junto à entidade maior do futebol, a FIFA. Mesmo que tenha quitado a primeira das parcelas, conforme a imprensa noticiou nos últimos dias, ainda há duas em atraso;

4 – Risco de perda de parte do Parque São Jorge em razão de dívidas junto à prefeitura de São Paulo.

5 – Inadimplência junto à Caixa Econômica Federal das prestações do financiamento referente à construção da Arena Corinthians;