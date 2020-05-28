Grupo de conselheiros do Corinthians pede explicações sobre o dinheiro da venda de Pedrinho ao Benfica

Crédito: Divulgação/Benfica

Os bastidores do Corinthians estão cada vez mais aquecidos pelo volume de notícias acerca das finanças do clube nas últimas semanas. Dessa vez o alvo foi a venda de Pedrinho ao Benfica. Com dúvidas quanto à transparência da negociação, o grupo "Frente Liberdade Corinthiana", que faz oposição à atual gestão, pediu explicações sobre o tema ao presidente Andrés Sanchez.

Por 20 milhões de euros (R$ 118,5 milhões na cotação atual) o Timão vendeu o meia-atacante para o clube português em março deste ano. Sendo que 30% do total ficaria com o empresário do atleta, Will Dantas. Acontece que diante da situação financeira corintiana, optou-se por antecipar 100% do valor junto a um banco europeu, postergando o pagamento da parte do agente para 2021.

São esses meandros da negociação que provocaram a reação da "Frente Liberdade Corinthiana" a dar um prazo de cinco dias para Andrés explicar alguns detalhes do dinheiro referente à venda do atleta, incluindo as tratativas com Will Dantas, os juros e taxas acertadas com a instituição financeira no adiantamento, além de tentar entender a relação entre a chegada de Yony González, que pertence ao Benfica, e a saída de Pedrinho ao mesmo clube.E MAIS:Ronaldo reforça apelo do Timão para que se evite volta do futebolDiretor financeiro explica ajustes no Corinthians e diz que não há demissões 'por enquanto'Em nota, Corinthians diz que não dispensará atletas promissores da base, mas confirma 'readequação'Corinthians 'quebra' acordo com o elenco e renegociação pode travarCorinthians se garante e aumenta valor da multa de joia da basePedro Henrique reforça cautela do Corinthians para volta do futebolConfira na íntegra o texto protocolado junto à presidência do Corinthians:

"Ilmo. Sr. André N. SanchesPresidente doS.C. Corinthians Paulista

Sr. Presidente:

Nós, Conselheiros do SCCP e integrantes da Frente Liberdade Corinthiana, no estrito cumprimento de suas atribuições e prerrogativas Estatutárias, tomamos conhecimento, como toda a nação Corinthiana, da notícia veiculada pela imprensa dando conta da contratação, pela Diretoria, de Banco estrangeiro para antecipar os 20 milhões de euros que o Corinthians receberá pela venda do atleta Pedrinho, bem como eventual acordo com o empresário do mesmo, pelo qual seria postergado para 2.021 o pagamento do percentual cabível a este.

Diante da relevância e impacto nas contas do Clube desta contratação, vimos solicitar de V. S. esclarecimentos acerca dos fatos, através de respostas às seguintes indagações:

A) Se os fatos são verdadeiros e quais os valores efetivamente envolvidos em todas as operações relacionadas ao atleta PEDRINHO, inclusive todos os custos da operação (incluindo bancárias) e despesas diversas.

B) Em caso positivo à indagação anterior, qual é o percentual do negócio devido ao empresário?

C) Que tipo de operação se estabeleceu com o empresário, para eventual postergação da parte cabente a este? Importou na assunção de juros e correção monetária pelo Corinthians? Em que monta?

D) Ocorreu anuência prévia do CORI em relação à essas operações?

E) Queira fornecer todos os detalhes específicos da operação, inclusive modalidade dos Contratos, se público ou privado. Além dos custos, taxas de juros, períodos, prazos, encargos gerais das instituições contratadas e das eventuais empresas que detém os direitos do atleta Pedrinho, bem como eventuais intermediários e/ou garantias.

F) O negócio que trouxe o Yony Gonzalez ao Corinthians está ou não atrelado à venda do Pedrinho ao Benfica? Em que medida? Justifica-se o presente requerimento nestes termos por força do galopante endividamento que o Clube vem sofrendo, a exigir nossos maiores esforços para debelar esta constrangedora e difícil situação, sendo despiciendo mencionar o direito indubitável dos signatários, como Conselheiros, de obter os informes em questão.

No aguardo de sua prudente resposta, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 5 (cinco) dias, firmamo-nos,