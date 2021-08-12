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Grupo de conselheiros do Botafogo prepara nota de repúdio a Durcesio após encontro com Bolsonaro

Aceitação interna de ida do mandatário ao Planalto não foi das melhores; grupo 'Frente Alvinegra' já teve uma renúncia e outros conselheiros estudam seguir o mesmo caminho...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 20:12

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:12

Crédito: Reprodução
O encontro de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, na última quarta-feira, para discutir medidas do projeto de clube-empresa não foi bem visto, em maioria, pelos conselheiros do clube de General Severiano.
+ Operário x Botafogo: prováveis times, onde assistir e desfalquesDesde que as imagens do encontro foram divulgadas, a maior parte dos conselheiros que se pronunciou teceu comentários negativos, questionando, por exemplo, a "falta de máscaras dos envolvidos" e o "objetivo de Durcesio" ao encontrar com Jair Bolsonaro.
O foco mais intenso das reclamações veio do "Frente Alvinegra", um dos grupos de conselheiros que compõem o CD. Como publicou primeiramente o "Jornal O Globo", um conselheiro da congregação, Mário Sérgio Medeiros Pinheiro, deixou o Conselho Deliberativo após o encontro entre Durcesio e Bolsonaro.
Mas não deve parar por aí. O LANCE! apurou que a "Frente Alvinegra" se organiza para lançar uma nota de repúdio contra o presidente do Botafogo. Integrantes do grupo vão se reunir ainda esta semana para debater em qual tom a mensagem será divulgada. O fato é que o encontro com Jair Bolsonaro não foi de agradável tom.
Assim como Mário Sérgio, outros conselheiros da "Frente Alvinegra" também estudam renunciar aos respectivos lugares no Conselho Deliberativo. Até o momento de publicação desta matéria, nenhuma outra saída havia sido confirmada.
O clima no Conselho, portanto, não é dos melhores. A maioria dos conselheiros - não contando apenas com o grupo da Frente Alvinegra - enviou mensagens em grupos em um tom negativo sobre o encontro de Durcesio com Bolsonaro. Outros conselheiros defenderam a ida do presidente alvinegro ao Planalto.

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