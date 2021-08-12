Grupo de conselheiros do Botafogo prepara nota de repúdio a Durcesio após encontro com Bolsonaro

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O encontro de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, na última quarta-feira, para discutir medidas do projeto de clube-empresa não foi bem visto, em maioria, pelos conselheiros do clube de General Severiano.

+ Operário x Botafogo: prováveis times, onde assistir e desfalquesDesde que as imagens do encontro foram divulgadas, a maior parte dos conselheiros que se pronunciou teceu comentários negativos, questionando, por exemplo, a "falta de máscaras dos envolvidos" e o "objetivo de Durcesio" ao encontrar com Jair Bolsonaro.

O foco mais intenso das reclamações veio do "Frente Alvinegra", um dos grupos de conselheiros que compõem o CD. Como publicou primeiramente o "Jornal O Globo", um conselheiro da congregação, Mário Sérgio Medeiros Pinheiro, deixou o Conselho Deliberativo após o encontro entre Durcesio e Bolsonaro.

Mas não deve parar por aí. O LANCE! apurou que a "Frente Alvinegra" se organiza para lançar uma nota de repúdio contra o presidente do Botafogo. Integrantes do grupo vão se reunir ainda esta semana para debater em qual tom a mensagem será divulgada. O fato é que o encontro com Jair Bolsonaro não foi de agradável tom.

Assim como Mário Sérgio, outros conselheiros da "Frente Alvinegra" também estudam renunciar aos respectivos lugares no Conselho Deliberativo. Até o momento de publicação desta matéria, nenhuma outra saída havia sido confirmada.