Gringo na área! Leandro Fernández é mais um reforço do Internacional

Crédito: Divulgação/Internacional

O Internacional contratou mais um nome estrangeiro para encorpar o sistema ofensivo da equipe. Nos seus canais de comunicação, o Colorado informou a chegada do atacante argentino Leandro Fernández, nome que teve como último time o Independiente.

Aos 29 anos de idade, o atleta que apareceu para o futebol da elite local defendendo o Defensa y Justicia tem passagens na sua carreira por outros times da Argentina como Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz e Vélez Sarsfield além do Tijuana-MEX.

A chegada de Leandro não teve custo de transferência para o Inter já que o contrato do atleta junto ao clube de Avellaneda (onde teve quatro passagens e levantou as taças da Sul-Americana em 2017 e da Copa Suruga em 2018) tinha duração até o último mês de julho.