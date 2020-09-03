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futebol

Gringo na área! Leandro Fernández é mais um reforço do Internacional

Jogador teve como último clube o Independiente, rival da equipe dirigida por Eduardo Coudet quando trabalhou pela última vez no futebol argentino...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 10:34
Crédito: Divulgação/Internacional
O Internacional contratou mais um nome estrangeiro para encorpar o sistema ofensivo da equipe. Nos seus canais de comunicação, o Colorado informou a chegada do atacante argentino Leandro Fernández, nome que teve como último time o Independiente.
Aos 29 anos de idade, o atleta que apareceu para o futebol da elite local defendendo o Defensa y Justicia tem passagens na sua carreira por outros times da Argentina como Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz e Vélez Sarsfield além do Tijuana-MEX.
A chegada de Leandro não teve custo de transferência para o Inter já que o contrato do atleta junto ao clube de Avellaneda (onde teve quatro passagens e levantou as taças da Sul-Americana em 2017 e da Copa Suruga em 2018) tinha duração até o último mês de julho.
Agora, com exceção do lesionado Paolo Guerrero, o clube tem como atletas ambientados a exercer a função de centroavante Yuri Alberto, o recém-contratado Abel Hernández e, em caráter menos frequente, Willian Pottker.

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