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futebol

Gringo na área! Eugenio Isnaldo é apresentado pelo Bahia

Atacante foi indicado por Diego Dabove e curte a primeira experiência no futebol brasileiro...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 19:20
A sexta-feira é de novidade no Bahia. O atacante Eugenio Isnaldo foi a atração na coletiva de imprensa no CT Evaristo de Macedo.
Indicado por Diego Dabove, o argentino mostrou confiança com a oportunidade em solo brasileiro e sabe que tem a grande chance da carreira.
‘Estou com muita alegria, responsabilidade de estar em um grande clube. Primeiras impressões são as melhores, me trataram muito bem. Estou contente de estar aqui e estou agradecido de confiar em mim. Contente de estar em um clube importante como é o Bahia, e em uma grande liga importante como é o Brasil, com tantos bons jogadores. É um passo muito importante na minha carreira’, disse.
Estrangeiros
Com um elenco repleto de gringos, Isnaldo confessou que tem recebido ajuda dos estrangeiros.
‘Meus compatriotas estão me ajudando muito na adaptação, faço muitas perguntas para entender o mais rápido possível. Também me ajudam com o português. O Lucas Mugni e o Gérman Conti já sabem falar e me ajudam muito. São boas pessoas e estou contente de jogar com eles’, completa.

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