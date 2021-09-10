Gringo na área! Eugenio Isnaldo é apresentado pelo Bahia

A sexta-feira é de novidade no Bahia. O atacante Eugenio Isnaldo foi a atração na coletiva de imprensa no CT Evaristo de Macedo.

Indicado por Diego Dabove, o argentino mostrou confiança com a oportunidade em solo brasileiro e sabe que tem a grande chance da carreira.

‘Estou com muita alegria, responsabilidade de estar em um grande clube. Primeiras impressões são as melhores, me trataram muito bem. Estou contente de estar aqui e estou agradecido de confiar em mim. Contente de estar em um clube importante como é o Bahia, e em uma grande liga importante como é o Brasil, com tantos bons jogadores. É um passo muito importante na minha carreira’, disse.

Estrangeiros

Com um elenco repleto de gringos, Isnaldo confessou que tem recebido ajuda dos estrangeiros.