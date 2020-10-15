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Griezmann responde fala de Koeman após gol marcado pela França: 'Deschamps sabe onde me escalar'

Atacante francês ficou ao lado de técnico da seleção, que também disse que comandante do Barcelona o escala de forma equivocada. Camisa 7 abriu o placar contra a Croácia...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 12:07

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:07

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Um dos destaques da vitória da França sobre a Croácia na última quarta-feira, pela Liga das Nações, o atacante Antoine Griezmann falou com a imprensa após o jogo e elogiou o técnico Didier Deschamps. Para o jogador, o técnico francês o escala de forma correta, diferentemente do que faz Ronald Koeman no Barcelona.- A bola sobrou e tentei acertar bem. É uma sensação boa, me sinto bem. O treinador sabe onde me colocar, por isso aproveito este momento, este lugar e a confiança do treinador e dos companheiros - disse Griezmann após o jogo.
A fala do jogador vem logo depois do próprio técnico da França dizer que Ronald Koeman não poderia escalar o atacante aberto pela direita, como tem feito nos primeiros jogos do Barcelona na temporada.
Koeman disse, na última partida do Barça, que Griezmann "devido à sua qualidade, deveria ter marcado uma ou duas vezes nas jogadas que teve".
- Estou convencido de que atualmente ele não está feliz com sua situação no Barcelona. Se ele comentasse sobre isso, acho que Koeman não ficaria feliz em ouvir. Não falo sobre o que acontece em outros clubes. Griezmann está atualmente jogando na ponta-direita, mas, para mim, ele é ainda mais eficaz quando está no centro do jogo, quando consegue tocar muito na bola - disse Deschamps.

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