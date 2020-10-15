Griezmann responde fala de Koeman após gol marcado pela França: 'Deschamps sabe onde me escalar'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Um dos destaques da vitória da França sobre a Croácia na última quarta-feira, pela Liga das Nações, o atacante Antoine Griezmann falou com a imprensa após o jogo e elogiou o técnico Didier Deschamps. Para o jogador, o técnico francês o escala de forma correta, diferentemente do que faz Ronald Koeman no Barcelona.- A bola sobrou e tentei acertar bem. É uma sensação boa, me sinto bem. O treinador sabe onde me colocar, por isso aproveito este momento, este lugar e a confiança do treinador e dos companheiros - disse Griezmann após o jogo.

A fala do jogador vem logo depois do próprio técnico da França dizer que Ronald Koeman não poderia escalar o atacante aberto pela direita, como tem feito nos primeiros jogos do Barcelona na temporada.

Koeman disse, na última partida do Barça, que Griezmann "devido à sua qualidade, deveria ter marcado uma ou duas vezes nas jogadas que teve".