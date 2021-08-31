Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Griezmann pode não ir ao Atlético de Madrid caso Saúl não acerte com o Chelsea, diz imprensa espanhola
futebol

Griezmann pode não ir ao Atlético de Madrid caso Saúl não acerte com o Chelsea, diz imprensa espanhola

Imprensa espanhola afirma que negociação entre Atlético e Griezmann pode não ocorrer em caso de permanência de Saúl...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:49
Crédito: Javier Soriano / AFP
Nos últimos minutos da janela de transferência, a incerteza na concretização de algumas negociações cresce no mercado espanhol. O Atlético de Madrid, que já estava certo com Antoine Griezmann, pode não ter o jogador caso não transifra o meio-campista Saúl Ñiguez para o Chelsea.
Veja a tabela do EspanholO Atlético de Madrid já havia acertado termos pessoais com Griezmann e assinaria com o jogador por empréstimo, que contaria ainda com uma opção de compra na taxa de 40 milhões de euros (R$242,6 milhões na cotação atual) para o Barcelona.
O anúncio de Antoine Griezmann estava próximo de ocorrer, e o Atlético de Madrid também estava perto de acertar a saída por empréstimo do meio-campista Sául Ñiguez para o Chelsea nos mesmo termos do empréstimo do atacante francês, mas a situação virou para o clube.
- Acabei de falar com o clube, o Atlético de Madrid, que as coisas estão ficando complicadas. Eles me disseram que a saída de Saul não está encerrada e eles precisam que Saul saia para incorporar Griezmann - publicou a rádio Esports RAC1.
Caso a transferência de Saúl para o Chelsea não se concretize, o Atlético de Madrid não poderá contar com Antoine Griezmann por empréstimo. A janela de transferências da Espanha fecha às 19h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados