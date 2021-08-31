Griezmann pode não ir ao Atlético de Madrid caso Saúl não acerte com o Chelsea, diz imprensa espanhola

Crédito: Javier Soriano / AFP

Nos últimos minutos da janela de transferência, a incerteza na concretização de algumas negociações cresce no mercado espanhol. O Atlético de Madrid, que já estava certo com Antoine Griezmann, pode não ter o jogador caso não transifra o meio-campista Saúl Ñiguez para o Chelsea.

Veja a tabela do EspanholO Atlético de Madrid já havia acertado termos pessoais com Griezmann e assinaria com o jogador por empréstimo, que contaria ainda com uma opção de compra na taxa de 40 milhões de euros (R$242,6 milhões na cotação atual) para o Barcelona.

O anúncio de Antoine Griezmann estava próximo de ocorrer, e o Atlético de Madrid também estava perto de acertar a saída por empréstimo do meio-campista Sául Ñiguez para o Chelsea nos mesmo termos do empréstimo do atacante francês, mas a situação virou para o clube.

- Acabei de falar com o clube, o Atlético de Madrid, que as coisas estão ficando complicadas. Eles me disseram que a saída de Saul não está encerrada e eles precisam que Saul saia para incorporar Griezmann - publicou a rádio Esports RAC1.