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Griezmann fala sobre Messi após vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol: 'É uma lenda'

Francês marcou o gol do triunfo contra o Athletic Bilbao em jogo que o argentino atingiu a marca de 650 gols pelo Barça...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:56

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 19:56
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Neste domingo, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, com gols de Lionel Messi, de falta, e Antoine Griezmann. Após a vitória, o francês, que marcou o gol decisivo do Barça, exaltou o camisa 10 e ídolo da equipe em entrevista.
Veja a tabela do Espanhol- Estamos apreciando os jogos de Messi. Ele é uma lenda e espero que seja possível continuar a ver os seus jogos aqui e que nos ajudar a ganhar - disse Griezmann.
O francês ainda falou sobre o desempenho da equipe no campeonato.
- Faltam ainda muitos jogos. Nós temos que fazer o nosso caminho e tentar ganhar todos os jogos que faltam. No final veremos o que irá acontecer - concluiu o jogador do Barcelona.
O Barcelona enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, o Granada pelas quartas de final da Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, a equipe treinada por Ronald Koeman ocupa a segunda colocação, com 40 pontos somados em 20 partidas.

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