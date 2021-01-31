Griezmann fala sobre Messi após vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol: 'É uma lenda'

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Neste domingo, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, com gols de Lionel Messi, de falta, e Antoine Griezmann. Após a vitória, o francês, que marcou o gol decisivo do Barça, exaltou o camisa 10 e ídolo da equipe em entrevista.

Veja a tabela do Espanhol- Estamos apreciando os jogos de Messi. Ele é uma lenda e espero que seja possível continuar a ver os seus jogos aqui e que nos ajudar a ganhar - disse Griezmann.

O francês ainda falou sobre o desempenho da equipe no campeonato.

- Faltam ainda muitos jogos. Nós temos que fazer o nosso caminho e tentar ganhar todos os jogos que faltam. No final veremos o que irá acontecer - concluiu o jogador do Barcelona.