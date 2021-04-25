Griezmann decide, Barça vence e iguala Real Madrid no Espanhol

Crédito: Barcelona venceu fora de casa e Griezmann foi o principal nome da equipe (JOSE JORDAN / AFP

O Barcelona conquistou mais uma vitória importante contra o VIllarreal fora de casa por 2 a 1 e segue em busca do título do Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman saiu perdendo, mas Griezmann marcou dois gols, virou a partida e o time culé se igualou ao Real Madrid com 71 pontos na classificação.INTENSOAos 15 minutos, De Jong recebeu cruzamento e finalizou sem marcação para grande defesa de Asenjo antes da bola tocar na trave. O Villarreal abriu o placar com Chukuweze após receber passe em profundidade, driblar Ter Stegen e mandar para o fundo das redes. O Barça respondeu no ataque seguinte com Griezmann sendo lançado pelo lado direito e encobrindo o goleiro para empatar o placar.

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PRESSÃOApós o empate, a defesa do Submarino Amarelo recuou a bola, mas o passe parou nos pés do francês, que finalizou novamente para virar a partida para o Barcelona. No final da primeira etapa, mais pressão: o camisa sete recebeu pelo lado esquerdo e mandou uma bomba para intervenção de Asenjo. Na sequência, De Jong fez o pivô e encontrou Dest, que mandou outro petardo para defesa do goleiro adversário.