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Griezmann decide, Barça vence e iguala Real Madrid no Espanhol

Equipe de Ronald Koeman começou perdendo para o Villarreal, mas virou ainda na primeira etapa com dois gols do atacante francês...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 13:06
Crédito: Barcelona venceu fora de casa e Griezmann foi o principal nome da equipe (JOSE JORDAN / AFP
O Barcelona conquistou mais uma vitória importante contra o VIllarreal fora de casa por 2 a 1 e segue em busca do título do Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman saiu perdendo, mas Griezmann marcou dois gols, virou a partida e o time culé se igualou ao Real Madrid com 71 pontos na classificação.INTENSOAos 15 minutos, De Jong recebeu cruzamento e finalizou sem marcação para grande defesa de Asenjo antes da bola tocar na trave. O Villarreal abriu o placar com Chukuweze após receber passe em profundidade, driblar Ter Stegen e mandar para o fundo das redes. O Barça respondeu no ataque seguinte com Griezmann sendo lançado pelo lado direito e encobrindo o goleiro para empatar o placar.
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PRESSÃOApós o empate, a defesa do Submarino Amarelo recuou a bola, mas o passe parou nos pés do francês, que finalizou novamente para virar a partida para o Barcelona. No final da primeira etapa, mais pressão: o camisa sete recebeu pelo lado esquerdo e mandou uma bomba para intervenção de Asenjo. Na sequência, De Jong fez o pivô e encontrou Dest, que mandou outro petardo para defesa do goleiro adversário.
EQUILÍBRIOAos 17 minutos da segunda etapa, o Villarreal quase chegou ao empate com Capoue recebendo passe livre dentro da área e batendo para defesa de Ter Stegen. No entanto, os mandantes perderam Trigueros expulso após falta violenta em Messi. Com um a mais, o Barça criou grande oportunidade aos 38 com Dembélé lançando De Jong e o holandês desperdiçando grande chance cara a cara com Asenjo.

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