  Griezmann acerta termos pessoais e aguarda acordo entre Atlético de Madrid e Barcelona
Griezmann acerta termos pessoais e aguarda acordo entre Atlético de Madrid e Barcelona

Atacante francês está perto de deixar o Barcelona para retornar ao Atlético de Madrid nesta janela de transferências...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:39

Crédito: AFP
Antoine Griezmann está próximo de acertar o seu retorno para o Atlético de Madrid nesta temporada. O atacante francês já concordou termos pessoais com a equipe colchonera, e aguarda o fim das negociações entre o seu ex-clube e o Barcelona.
Veja a tabela do EspanholSegundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o atacante francês Antoine Griezmann tem um acordo fechado com o Atlético de Madrid para fazer o seu retorno ao clube da capital espanhola nesta janela de transferências.
Após acertar termos pessoais com o Atlético de Madrid, Antoine Griezmann aguarda o seu ex-clube e o Barcelona acertarem os valores da transferência para voltar à capital espanhola.
Pelo Atlético de Madrid, Antoine Griezmann atuou em um total de 257 jogos, marcou 133 gols e contribuiu com 50 assistências. No Barcelona, foram 102 jogos para o atacante francês, com 35 gols marcados e um total de 17 assistências.
Anteriormente, foi especulada uma troca entre Griezmann e Saúl Níguez, meio-campista do Atlético de Madrid, mas a negociação entre o clube colchonero e o Barcelona não avançou.

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

