Grenal na semi do Gauchão coloca time do interior na decisão pela terceira vez em cinco ano

A combinação de resultados na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho colocou os arquirrivais Grêmio e Internacional na semifinal do estadual. Por conta de ter acabado na vice-liderança, o tricolor tem a vantagem de decidir o confronto na Arena, no próximo dia 23 de março, enquanto o embate no Beira-Rio está marcado para o próximo sábado (19).>Conteúdo do LANCE! também está no TikTokEntretanto, além da antecipação do clássico em mata-mata entre os maiores campeões do torneio, a edição de 2022 do Gauchão também ficará marcada por ter sido a terceira oportunidade nos últimos cinco anos em que pelo menos uma equipe do interior do estado chegou com chances de levantar a taça.