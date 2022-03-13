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Grenal na semi do Gauchão coloca time do interior na decisão pela terceira vez em cinco ano

O adversário de Grêmio ou Internacional no confronto final sairá do embate entre Ypiranga e Brasil de Pelotas ...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 14:41

Publicado em 13 de Março de 2022 às 14:41

A combinação de resultados na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho colocou os arquirrivais Grêmio e Internacional na semifinal do estadual. Por conta de ter acabado na vice-liderança, o tricolor tem a vantagem de decidir o confronto na Arena, no próximo dia 23 de março, enquanto o embate no Beira-Rio está marcado para o próximo sábado (19).>Conteúdo do LANCE! também está no TikTokEntretanto, além da antecipação do clássico em mata-mata entre os maiores campeões do torneio, a edição de 2022 do Gauchão também ficará marcada por ter sido a terceira oportunidade nos últimos cinco anos em que pelo menos uma equipe do interior do estado chegou com chances de levantar a taça.
Com excessão das finais em 2019 e no ano passado onde o Grenal definiu o campeão (o Imortal levou a melhor em ambas), o clube atualmente dirigido por Roger Machado superou o Brasil de Pelotas na temporada de 2018 e o Caxias, em 2020.
Nesse ano, Ypiranga e Brasil de Pelotas brigam pelo direito a conseguirem um título inédito para o Periquito ou a quebra de um jejum de mais de um século para o Xavante. Como líder da fase inicial, o Ypiranga joga no Colosso da Lagoa a partida derradeira da série que começa no próximo domingo (20), em Pelotas, e terminará no dia 23 de março.
Crédito: VolmerPerez/Divulgação/BrasildePelotas

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