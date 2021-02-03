Grêmio x Santos, Corinthians x Ceará... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

LanceNet

03 fev 2021 às 03:00

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Divulgação/Santos
Nesta quarta-feira (3), Grêmio e Santos abrem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além desse duelo, outras quatro partidas do Brasileiro também acontecem no dia: RB Bragantino x Atlético-Go, Bahia x Fluminense, Corinthians x Ceará e Goiás x Atlético-MG.SANTOS BRIGA PELA LIBERTA: CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRO
Já no futebol europeu, a rola bola para exibições da Copa do Rei, Copa da Itália, Premier League e muito mais. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - Fulham x LeicesterPremier League Onde assistir: ESPN Brasil
15h - Levante x Villarreal Copa do Rei Onde assistir: Fox Sports
16h - Grêmio x Santos BrasileirãoOnde assistir: Premiere
16h30 - Leeds x Everton Premier League Onde assistir: ESPN 2
16h45 - Napoli x Atalanta Copa da Itália Onde assistir: DAZN
17h - Granada x BarcelonaCopa do Rei Onde assistir: ESPN Brasil
19h15 - Red Bull Bragantino x Atlético-GO BrasileirãoOnde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Corinthians x Ceará Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
21h30 - Bahia x Fluminense Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
21h30 - Goiás x Atlético-MG Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere

