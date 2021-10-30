Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na vice-liderança da competição nacional com 49 pontos, 10 atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de uma vitória de virada sobre o Sport por 2 a 1, no Allianz Parque, e emplacou a terceira seguida no Brasileirão.

Já o Grêmio, por sua vez, ocupa a 19ª rodada do torneio com 26 pontos conquistados e, na última rodada, foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.GRÊMIO TEM CINCO DESFALQUES CONFIRMADOS PARA A PARTIDA CONTRA O VERDÃO; OS ATLETAS CUMPREM SUSPENSÃO AUTOMÁTICA

Paulo Miranda, Rafinha, Ferreira, Luiz Fernando e Borja estão todos fora do jogo em Porto Alegre. Os atletas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, com exceção de Paulo Miranda, que recebeu o vermelho direto. Já o centroavante colombiano, além da suspensão automática, já não poderia atuar por estar emprestado ao Grêmio pelo Palmeiras.GABRIEL MENINO SE RECUPERA E PODE SER A NOVIDADE ENTRE OS RELACIONADOS PARA O CONFRONTO EM PORTO ALEGRE; ZÉ RAFAEL RETORNA APÓS SUSPENSÃO.

Uma das novidades durante as atividades aplicadas pelo técnico Abel Ferreira na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Grêmio, é o retorno de Gabriel Menino. A Cria se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo, treinou sem limitações e pode ser a novidade entre os relacionados.

Mayke, em recuperação de cirurgia no joelho, segue realizando atividades pontuais com o elenco e com complementos de exercícios físicos. E o lateral-esquerdo Jorge segue tratando a lesão muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, Zé Rafael retorna à equipe após suspensão e está à disposiçãoHorário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Grêmio x Palmeiras

Data: 31 de Outubro de 2021, segunda-feira;Horário: 16h (horário de Brasília);Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RSÁrbitro: Savio Pereira Sampaio – DFAssistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade – DF e José Reinaldo Nascimento Junior – DFVAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – VAR-FIFA/MG, Ciro Chaban Junqueira – DF e Cláudio José de Oliveira Soares – RJ

Transmissão:– Rede Globo (TV Aberta para SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, MA, PA e DF) e pelo Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);GRÊMIO: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Ninguém;Suspensos: Paulo Miranda (Vermelho Direto), Borja, Rafinha, Luiz Fernando e Ferreira (Todos pelo 3º Amarelo);Pendurados: Kannemann, Rodrigues, Mateus Sarará, Jean Pyerre, Darlan, Fernando Henrique, Diego Souza e Victor Bobsin;Voltam de suspensão: Lucas Silva (3º Amarelo)PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.