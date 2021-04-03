Grêmio x Internacional, Arsenal x Liverpool... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, o Arsenal enfrenta o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.Aqui no Brasil, Grêmio e Internacional entram em campo às 22h15, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. O clássico acontece na Arena do Grêmio.. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h00 – Milan x SampdoriaCampeonato ItalianoOnde assistir: BANDSPORTS
8h30 - Chelsea x West Bromwich Campeonato Inglês Onde assistir: FOX SPORTS
10h – Granada x VillarrealLa Liga ESPN BRASIL
10h - Napoli x Crotone Campeonato ItalianoOnde assistir: BANDSPORTS
11h - Leeds x Sheffield UnitedCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN
12h - Real Madrid x EibarLa LigaOnde assistir: ESPN BRASIL
12h - PSG x LilleCampeonato Francês Onde assistir: ONEFOOTBALL
13h - Torino x Juventus Campeonato ItalianoOnde assistir: TNT
13h30 - RB Leipzig x Bayern Munique Campeonato AlemãoOnde assistir: BAND
13h30 - Leicester x Manchester City Campeonato InglêsESPN BRASIL
15h45 – Bologna x Inter de Milão Campeonato ItalianoOnde assistir: SPORTV16h - Arsenal x Liverpool Campeonato Inglês Onde assistir: ESPN BRASIL
16h - Sport x Ceará Copa do NordesteOnde assistir: SBT, NORDESTE FC
16h - Fortaleza x Bahia Copa do NordesteOnde assistir: SBT, NORDESTE FC, FOX SPORTS 2
18h - Athletic Bilbao x Real Sociedad Copa do ReiOnde assistir: FOX SPORTS
21h05 – Arsenal de Sarandí x River PlateCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: ESPN BRASIL
22h15 - Vasco x Bangu Campeonato CariocaOnde assistir: BAND, CARIOCA TV
22h15 - Grêmio x Internacional Campeonato GaúchoOnde assistir: PREMIERE, SPORTV