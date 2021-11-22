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futebol

Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes de Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h em Porto Alegre, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 19:57

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:57

Em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, em Porto Alegre. Para o Tricolor, a luta é pela permanência na Série A em sua Arena. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda sonha com o título nacional, mas está mesmo de olho na decisão da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras no Uruguai.> LANCE! traz bastidores do Flamengo no Uruguai; confiraPelo lado do Grêmio, a boa notícia é a volta de Douglas Costa à lista de relacionados. Recuperado de uma lesão muscular, o camisa 10 não atua desde o dia 9 de novembro, quando o Tricolor Gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Pelo lado dos cariocas, Gabi recebeu o terceiro cartão amarelo e, assim, cumpre suspensão automática no jogo desta terça-feira. No entanto, a tendência é de que Renato escale o time reserva para enfrentar o Grêmio, justamente para evitar qualquer time de lesão antes da final. Desse modo, o artilheiro do Fla, provavelmente, já não entraria em campo.Confira mais informações da partida entre Grêmio e Flamengo:
Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 23 de novembro de 2021, às 21hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa/SC)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoGRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)
Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Ferreira e Campaz; Diego Souza
Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: Lucas Silva, Douglas Costa, Villasanti, Pedro Geromel, Vanderson, Vagner Mancini (técnico), Rodrigues, Mateus Sarará, Darlan, Fernando Henrique, Diego Souza e Victor BobsinFLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)
Hugo Souza; Matheuzinho; Léo Pereira (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Ramon (Renê); Thiago Maia, João Gomes, Diego e Vitinho; Kenedy e Vitor GabrielDesfalques: Suspensos: GabiPendurados: Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Rodinei e Everton Ribeiro
Crédito: EsteseráoúltimojogodoFlamengoantesdafinaldaLibertadores(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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