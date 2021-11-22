Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, em Porto Alegre. Para o Tricolor, a luta é pela permanência na Série A em sua Arena. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda sonha com o título nacional, mas está mesmo de olho na decisão da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras no Uruguai.> LANCE! traz bastidores do Flamengo no Uruguai; confiraPelo lado do Grêmio, a boa notícia é a volta de Douglas Costa à lista de relacionados. Recuperado de uma lesão muscular, o camisa 10 não atua desde o dia 9 de novembro, quando o Tricolor Gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão.