Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Arte LANCE!

Grêmio e Flamengo fazem o primeiro de dois duelos que prometem brilhantismo e tensão pelas quartas de final da Copa do Brasil. O embate de ida será realizado às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena do Grêmio. A equipe que avançar para a próxima fase da competição receberá a bolada de receberá mais R$ 7,3 milhões.+ Veja o chaveamento da Copa do Brasil

O confronto marcará o reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio, comandado por ele por quatro anos e sete meses ininterruptos. Portaluppi, aliás, é o técnico que mais vezes dirigiu o clube na história, com 441 jogos - somando as duas primeiras passagens, entre 2010 e 2011 e em 2013.

A recente rivalidade entre os times em mata-matas, além do peso de oito títulos do torneio em campo (cinco do Tricolor), também será um tempero significativo para decidir quem avança às semifinais da Copa do Brasil.

Confira mais informações da partida entre Grêmio x Flamengo:

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 25 de agosto de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!.

GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Gabriel Chapecó, Vanderson, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva; Douglas Costa, Villasanti, Alisson; Borja.

Desfalques: Ferreira (dúvida)Pendurados: -

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.