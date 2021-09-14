Grêmio tenta no STJD barrar a presença de público no jogo contra o Flamengo no Maracanã

Crédito: Matheus Dantas

A polêmica sobre a presença de público no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Grêmio, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, continua em alta nos bastidores do futebol nacional. Após ver a CBF se isentar do caso, o Tricolor Gaúcho resolveu ir até o STJD para que a partida ocorra com portões fechados. As informações são do portal 'Ge.com'.+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

A ideia do departamento jurídico do clube é entrar com um mandado de garantia de ordem personalíssima junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Viagem ao Rio de Janeiro

Apesar de todas as polêmicas nos bastidores, o Grêmio mantém a sua programação de disputar o jogo no Maracanã e viaja ao Rio de Janeiro nesta terça-feira.

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