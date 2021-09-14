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Grêmio tenta no STJD barrar a presença de público no jogo contra o Flamengo no Maracanã

Após receber a resposta da CBF, o Tricolor Gaúcho apela ao STJD para tentar caçar a liminar favorável ao Rubro-Negro...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 22:38
Crédito: Matheus Dantas
A polêmica sobre a presença de público no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Grêmio, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, continua em alta nos bastidores do futebol nacional. Após ver a CBF se isentar do caso, o Tricolor Gaúcho resolveu ir até o STJD para que a partida ocorra com portões fechados. As informações são do portal 'Ge.com'.+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia do departamento jurídico do clube é entrar com um mandado de garantia de ordem personalíssima junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
Viagem ao Rio de Janeiro
Apesar de todas as polêmicas nos bastidores, o Grêmio mantém a sua programação de disputar o jogo no Maracanã e viaja ao Rio de Janeiro nesta terça-feira.
Jogo de Ida
Vale lembrar que no primeiro encontro, o Grêmio recebeu o Flamengo na Arena e não teve a presença da torcida. A partida terminou 4 a 0 para o Rubro-Negro.

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