Grêmio não exerce compra de Borja e Palmeiras pode negociar atacante com qualquer clube

Venceu nesta terça-feira (14) o prazo que o Grêmio tinha para exercer o direito de compra de percentual de Miguel Borja por 2,5 milhões de dólares junto ao Palmeiras. Diante desse cenário, a equipe gaúcha terá que liberar o atacante caso o Palmeiras receba e aceite alguma proposta. Até o momento, no entanto, o clube paulista recebeu apenas sondagens, bem como o lado do colombiano.

O acordo com o Grêmio já rendeu quase R$ 6 milhões aos cofres do Palmeiras, que renovou, ainda em agosto, o contrato com o centroavante por mais um ano. Durante o empréstimo, o Imortal vai arcar com os salários do atleta, o que representa ao Alviverde uma economia de quase R$ 10 milhões até o fim de 2022, prazo quando o vínculo temporário se encerra.De volta após ter sido emprestado ao Junior Barranquilla, onde fez sucesso e reencontrou uma boa fase, Borja voltou ao Brasil, se reapresentou ao Palmeiras, mas logo foi realocado no Grêmio, time no qual nunca se firmou e viu do banco de reservas o clube ser rebaixado para a segunda divisão. Com receitas comprometidas, o Imortal não pode arcar com a comprar do colombiano.