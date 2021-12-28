Grêmio anuncia a contratação do atacante Janderson até o fim de 2022

O Grêmio confirmou nesta terça-feira (28) a chegada do atacante Janderson, que estava no Atlético-GO. O jovem atleta atuou no Dragão nas últimas duas temporadas, mas está vinculado ao Corinthians e assinou com o Tricolor até dezembro de 2022.
Janderson desembarca no Rio Grande do Sul com a missão de substituir Alisson, que rescindiu com o Grêmio na ultima semana e assinou com o São Paulo. Conhecido pela agilidade com a bola nos pés, o reforço chega para atuar nas pontas do campo e ser companhia para Ferreirinha.
Quem teve influência decisiva na contratação de Janderson foi o técnico Vagner Mancini, que trabalhou com o atacante no Atlético-GO.