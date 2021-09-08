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Grêmio ameaça não entrar em campo contra o Flamengo se duelo no Maracanã tiver torcida

Tricolor entende que haverá uma grande desvantagem no confronto com a presença da torcida do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 14:06

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 14:06

Crédito: Grêmio foi massacrado pelo Fla no primeiro duelo (Divulgação / Flamengo
A possível presença de torcida no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Grêmio incomodou o clube gaúcho, que começa a chacoalhar os bastidores do futebol brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Irritado com a ‘vantagem’ do Flamengo, Nestor Hein, diretor jurídico do Tricolor, informou à Rádio Guaíba que, caso tenha torcedor na arquibancada do Maraca, o Grêmio não entra em campo.
O vice do Grêmio, Marcos Hermmann também entrou na história e resolveu dar a sua opinião sobre o tema.
- O que vale para um, tem de valer para o outro, seja na Copa do Brasil, seja no Brasileirão. Senão tem desequilíbrio técnico, afirmou na Rádio Guaíba.
O duelo da volta entre Flamengo e Grêmio está marcado para o dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro.
Sem público
No primeiro duelo, onde o Flamengo venceu por 4 a 0, o Grêmio jogou em sua Arena sem a presença da torcida.

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