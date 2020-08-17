Gregore se destaca em triunfo do Bahia e projeta confronto com o São Paulo

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia é um dos três times com a campanha 100% neste início de Brasileirão tendo disputado apenas duas rodadas pela necessidade de disputar a final do Baianão frente ao Atlético de Alagoinhas a qual venceu nas penalidades.

No último domingo (16), a equipe dirigida pelo técnico Roger Machado conquistou mais três pontos ao marcar nos acréscimos contra o Red Bull Bragantino em Pituaçu. A partida, aliás, marcou a estreia do meio-campista Gregore nesta edição do campeonato onde o volante foi um dos destaques da equipe no confronto, repetindo os bons desempenhos apresentados em 2018 e 2019.

O jogador ressaltou que espera manter o nível que apresentou nos anos anteriores para colocar o Bahia na parte de cima da tabela.

- Estou muito satisfeito com a minha estreia nesse Brasileirão. Espero conseguir manter o ritmo que apresentei nas duas últimas edições e possa ajudar ainda mais o Bahia para brigar na parte de cima da tabela - comentou.

Gregore destacou que a equipe paulista tem um grande elenco e é um triunfo para ser valorizado. Além disso, afirma que a partida contra o São Paulo, fora de casa na próxima quinta-feira (20), será complicada, mas o time entrará focado em somar mais três pontos na competição: