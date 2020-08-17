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futebol

Gregore se destaca em triunfo do Bahia e projeta confronto com o São Paulo

O meio-campista fez sua estreia nesta edição do Brasileirão e ressalta a importância do resultado contra o Red Bull Bragantino
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LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 15:37

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:37

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O Bahia é um dos três times com a campanha 100% neste início de Brasileirão tendo disputado apenas duas rodadas pela necessidade de disputar a final do Baianão frente ao Atlético de Alagoinhas a qual venceu nas penalidades.
No último domingo (16), a equipe dirigida pelo técnico Roger Machado conquistou mais três pontos ao marcar nos acréscimos contra o Red Bull Bragantino em Pituaçu. A partida, aliás, marcou a estreia do meio-campista Gregore nesta edição do campeonato onde o volante foi um dos destaques da equipe no confronto, repetindo os bons desempenhos apresentados em 2018 e 2019.
O jogador ressaltou que espera manter o nível que apresentou nos anos anteriores para colocar o Bahia na parte de cima da tabela.
- Estou muito satisfeito com a minha estreia nesse Brasileirão. Espero conseguir manter o ritmo que apresentei nas duas últimas edições e possa ajudar ainda mais o Bahia para brigar na parte de cima da tabela - comentou.
Gregore destacou que a equipe paulista tem um grande elenco e é um triunfo para ser valorizado. Além disso, afirma que a partida contra o São Paulo, fora de casa na próxima quinta-feira (20), será complicada, mas o time entrará focado em somar mais três pontos na competição:
- Encaramos um adversário difícil, muito qualificado e conseguimos o triunfo no final, mas em geral fomos bem na partida. Agora nosso foco já muda pro São Paulo, que apesar da fase que vive é uma equipe muito boa e será um grande jogo também. Vamos buscar mais três pontos para seguir lá em cima.

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